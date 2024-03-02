У ніч проти 2 березня в небі над Дніпропетровщиною знищили три повітряні цілі. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Криворізькому районі збили дві ракети, у Новомосковському — дрон.

Армія РФ у ніч на 2 березня обстріляла з артилерії Нікопольський район. Під ударами були Червоногригорівська та Марганецька громади. Загиблих і поранених немає.

Що відомо про наслідки повномасштабної війни для Дніпропетровщини

За два роки повномасштабної війни на Дніпропетровщині через російську агресію, за даними ДСНС області, загинули 300 людей, з них 16 дітей. Ще 1450 були травмовані, з них 91 дитина. Зруйновано майже 700 будівель, пошкоджено понад 15 тисяч.

Найбільше загиблих та поранених було внаслідок ракетного удару РФ по дев`ятиповерхівці на житловому масиві Перемога 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 людей, поранення отримали 75 мешканців будинку. На місці влучання зруйновано два під’їзди.

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