"Атакували з південного напрямку": Ігнат про удари РФ дронами у ніч на 2 березня

Під час атаки по регіонах України у ніч на 2 березня росіяни запускали "шахеди" з південного напрямку, зокрема з тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Також були керовані авіаційні ракети Х-59, можливо, Х-35, усього три авіаційні ракети — далеко не всі досягають своїх цілей. Ми не уточнюємо навмисне, щоб не дати ворогу зрозуміти, куди вони долетіли і на якому напрямку", — зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що панельний будинок не має шансів навіть проти "шахеда" і закликав громадян з розумінням ставилися до повітряних тривог.

Також речник прокоментував збиття російського Су-34.

"Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Робота ведеться майже щодня. Ворог уже не почувається настільки вільно, як раніше", — сказав Ігнат.

Що відомо про атаки РФ на українські регіони у ніч на 2 березня

В Одесі чотири людини загинули, ще семеро постраждали внаслідок нічної атаки "шахедів", повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Серед постраждалих трирічна дитина і вагітна жінка.

Уночі росіяни також вдарили "шахедами" по Харківщині. Як наслідок — загинув 76-річний житель Великого Бурлука. Його знайшли під завалами будинку, по якому влучив російський безпілотник.