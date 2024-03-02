НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Атакували з південного напрямку": Ігнат про удари РФ дронами у ніч на 2 березня
Вторгнення Росії в УкраїнуДронРОСІЯЗСУВійнаПодії

"Атакували з південного напрямку": Ігнат про удари РФ дронами у ніч на 2 березня

Марафон
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Атакували з південного напрямку&quot;: Ігнат про удари РФ дронами у ніч на 2 березня
9-поверхівка, в яку влучив російський дрон. Одеса, 2 березня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Під час атаки по регіонах України у ніч на 2 березня росіяни запускали "шахеди" з південного напрямку, зокрема з тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Також були керовані авіаційні ракети Х-59, можливо, Х-35, усього три авіаційні ракети — далеко не всі досягають своїх цілей. Ми не уточнюємо навмисне, щоб не дати ворогу зрозуміти, куди вони долетіли і на якому напрямку", — зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що панельний будинок не має шансів навіть проти "шахеда" і закликав громадян з розумінням ставилися до повітряних тривог.

Також речник прокоментував збиття російського Су-34.

"Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Робота ведеться майже щодня. Ворог уже не почувається настільки вільно, як раніше", — сказав Ігнат.

Що відомо про атаки РФ на українські регіони у ніч на 2 березня

В Одесі чотири людини загинули, ще семеро постраждали внаслідок нічної атаки "шахедів", повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Серед постраждалих трирічна дитина і вагітна жінка.

Уночі росіяни також вдарили "шахедами" по Харківщині. Як наслідок — загинув 76-річний житель Великого Бурлука. Його знайшли під завалами будинку, по якому влучив російський безпілотник.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
Іван Федоров — інтерв'ю
Маємо якомога швидше відновити зруйновані будинки: інтерв'ю з головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим
На початок