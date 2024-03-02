Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував кадрові зміни в український армії: планується замінити командирів, які "не володіють обстановкою".

Про це Сирський написав на офіційній сторінці у Facebook.

"За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", — зазначив він.

Також головнокомандувач повідомив, що в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, були відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.

"Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим — ні", — додав Сирський.

Він підсумував, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.