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На війні з РФ загинули п'ятеро захисників з Кіровоградщини
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На війні з РФ загинули п'ятеро захисників з Кіровоградщини

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На війні з РФ загинули п'ятеро захисників з Кіровоградщини
Олег Ульянченко, Дмитро Джоган, Ігор Онищенко, Віктор Темко, Сергій Куценко. Колаж: Суспільне Кропивницький

На війні з Росією Кіровоградська область втратила п'ятьох військових. Загинули захисники Олег Ульянченко та Дмитро Джоган з Олександрівської громади, Ігор Онищенко з Новоархангельської, Віктор Темко з Компаніївської та Сергій Куценко з Помічнянської.

Старший солдат Олег Ульянченко, 1977 року народження, з селища Олександрівка загинув 20 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області. Попрощалися з захисником 2 березня.

Дмитро Джоган, 1979 року народження, з села Розумівка вважався безвісти зниклим під час бойових дій поблизу села Берхівка Бахмутського району Донецької області. Поховали бійця 2 березня на місцевому кладовищі.

3 березня у Новоархангельску прощатимуться з Ігорем Онищенком. Він воював на Херсонщині. З серпня 2022 року не виходив на зв'язок. Нині повідомили, що воїн загинув.

Солдат Віктор Темко, 1989 року народження, з Компаніївської громади загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання біля села Новомихайлівка Покровського району Донецької області. На війні був навідником десантно-штурмового відділення. Про дату прощання з бійцем повідомлять додатково.

3 березня у селі Людмилівка Помічнянської громади прощатимуться з бійцем Сергієм Куценком, 1972 року народження. З 4 вересня 2022 року військовий вважався зниклим безвісти. 21 лютого 2024 року тіло бійця ідентифікували.

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