Нічні атаки на Одесу та Харківщину — головні новини ранку 2 березня

Дві людини загинули в Одесі, один чоловік — на Харківщині внаслідок нічної атаки російських дронів, партія боєприпасів від Чехії може прибути через кілька тижнів та Росію вилучили з Дунайської комісії — Суспільне підготувало головні новини ранку 2 березня.

1. Атака на Одесу: дві людини загинули, семеро постраждали

В Одесі дві людини загинули, ще семеро постраждали внаслідок нічної атаки "шахедів", повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Серед постраждалих трирічна дитина і вагітна жінка. Рятувальна операція триває. Є дані, що на зв'язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки.

Внаслідок обстрілу без теплопостачання залишилися десяток багатоквартирних будинків. На місцях розгорнули пункти обігріву.

Контекст: За даними Сил оборони півдня, ППО вночі збила 7 із 8 "шахедів". Один із російських дронів влучив у 9-поверхівку в Одесі, частина під'їзду зруйнована.

2. Удар по Харкову та Великому Бурлуку: загинув 76-річний чоловік

Уночі росіяни вдарили "шахедами" по Харківщині. Як наслідок — загинув 76-річний житель Великого Бурлука. Його знайшли під завалами будинку, по якому влучив російський безпілотник.

У Харкові один із "шахедів" влучив у двір Шевченківського району: пошкоджені чотири авто, побиті близько десяти гаражів, вибиті вікна у понад десяти квартирах у багатоповерхівках.

3. Перша партія артбоєприпасів від Чехії може прибути в Україну вже за кілька тижнів

Чехія планує закупити за кордоном 800 тисяч боєприпасів 155-мм калібру для України. Очікується, що перші поставки Києву відбудуться за кілька тижнів.

Про це у коментарі Bloomberg сказав гендиректор з питань оборонної політики Міноборони Чехії Ян Їреш.

За його словами, до ініціативи долучилась низка європейських країн, а Чехія виступить посередником. Які саме держави фінансуватимуть передачу Україні боєприпасів, посадовець не назвав. Їреш додав, що ця інформація, ймовірно, буде розкрита вже після поставки.

Контекст: 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла за кордоном сотні тисяч артилерійських боєприпасів, які могла б доставити в Україну.

4. Росію офіційно вилучили з Дунайської комісії

1 березня 2024 року Росію офіційно вилучили з членів Дунайської комісії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також Комісія вперше наклала штраф на Росію за несплату внесків. Кулеба закликав усі міжнародні організації наслідувати цей приклад та ізолювати російських дипломатів.

Контекст: 14 грудня Дунайська Комісія під головуванням України виключила Російську Федерацію з членів організації. Рішення ухвалили через російські ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю.

Дунайська Комісія – міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї 18 серпня 1948 року у Белграді. Основними цілями діяльності Дунайської Комісії є забезпечення та розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних судів.