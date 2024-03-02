Жителям Херсона перерахують "комуналку". Юристка пояснює, за які послуги

Херсонцям перерахують оплату комунальних послуг, яку вони сплатили за період окупації. Кабінет міністрів заборонив нарахувати плату за них з дати початку по дату завершення тимчасової окупації територій. Що входить до переліку послуг, які перерахують, та коли це відбудеться пояснює юристка Олена Іпатенко.

Особливості оплати житлово-комунальних послуг херсонцями в період воєнного стану

Враховуючи положення Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до житлово-комунальних належать послуги:

з управління багатоквартирним будинком;

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води;

централізованого водопостачання;

централізованого водовідведення та управління побутовими відходами;

постачання та розподілу електричної енергії споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках;

постачання та розподілу природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках.

Що стосується об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), то вони не є предметом регулювання Закону України "Про житлово-комунальні послуги", пояснює юристка. ОСББ не надають житлово-комунальні послуги

"Діяльність ОСББ не слід також плутати з послугою з управління багатоквартирним будинком. Адже ОСББ – це юридична особа, створена власниками квартир для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна", — говорить Олена Іпатенко.