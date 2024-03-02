738 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 1 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Упродовж доби на Херсонському напрямку військові РФ з артилерії та мінометів обстріляли близько 20 населених пунктів. Зокрема, Качкарівку, Львове, Херсон та Станіслав.
- Росгвардійцю заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з херсонцями. Він катував незаконно ув'язнених в ІТТ. До одного з них застосовував сексуальне насилля і тортури електрострумом. Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення.
- Судитимуть жителя Херсонщини, який очолив захоплений армією РФ Чорноморський біосферний заповідник. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
- Депутата Херсонської райради, так званого "ексзаступника голови ВЦА області", а зараз — "заступника голови" окупаційного уряду, судитимуть за колабораціонізм. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Жителям Херсона перерахують "комуналку". Юристка пояснює, за які послуги
Херсонцям перерахують оплату комунальних послуг, яку вони сплатили за період окупації. Кабінет міністрів заборонив нарахувати плату за них з дати початку по дату завершення тимчасової окупації територій. Що входить до переліку послуг, які перерахують, та коли це відбудеться пояснює юристка Олена Іпатенко.
Особливості оплати житлово-комунальних послуг херсонцями в період воєнного стану
Враховуючи положення Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до житлово-комунальних належать послуги:
- з управління багатоквартирним будинком;
- постачання теплової енергії;
- постачання гарячої води;
- централізованого водопостачання;
- централізованого водовідведення та управління побутовими відходами;
- постачання та розподілу електричної енергії споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках;
- постачання та розподілу природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках.
Що стосується об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), то вони не є предметом регулювання Закону України "Про житлово-комунальні послуги", пояснює юристка. ОСББ не надають житлово-комунальні послуги
"Діяльність ОСББ не слід також плутати з послугою з управління багатоквартирним будинком. Адже ОСББ – це юридична особа, створена власниками квартир для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна", — говорить Олена Іпатенко.
За добу на Херсонському напрямку армія РФ атакувала понад 25 населених пунктів
Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів атакували понад 25 населених пунктів. Зокрема, Качкарівку, Львове, Станіслав, Томину Балку, Інженерне, Херсон та Козацьке, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Розраховане на понад 350 людей. Голова Херсонської ОВА про будівництво модульного містечка у Чорнобаївській громаді
У Чорнобаївській громаді Херсонської області триває спорудження модульного містечка. Тут житимуть люди, які залишились без домівок внаслідок вторгнення РФ. Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
За інформацією керівника обласної військової адміністрації, усі приміщення – зоновані. Є кімнати для проживання, кухонна зона, вбиральні та душові.
"Також впорядкують й територію довкола. Облаштують і дитячий простір. Загалом містечко розраховане понад 350 людей", — розповів Прокудін.
Щомісяця перераховує гроші з пенсії на потреби українських військових. Історія 82-річної херсонки Марії Олексієнко
Херсонка Марія Олексієнко попри обстріли залишається у Херсоні. Її онук на фронті, а родина жінки виїхала. Щомісяця вона перераховує по дві тисячі гривень на допомогу українським військовим.
Аеророзвідники 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії поцілили в російський склад боєкомплекту в Олешках
Сили оборони показали, як аеророзвідники 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії поцілили в російський склад боєкомплекту в Олешках на Херсонщині.
Армія РФ облаштувала його приміщенні промислового призначення. Масштабна пожежа з детонацією боєприпасів тривала з ночі до ранку.
Голова ОВА показав наслідки денного російського обстрілу
Стало відомо про ще одну травмовану внаслідок денного російського обстрілу Херсона. У жінки діагностували гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу на місці.
Снаряди влучили у житлові будинки. В оселях вибиті вікна, зруйновані стіни та меблі, посічені стелі, повідомив у Telegram очільник ОВА Прокудін.
Сили оборони на лівобережжі Херсонщини знищили три спостережні пункти армії РФ та 59 російських військовослужбовців
Українські військові на лівобережжі Херсонщини за добу ліквідували 59 російських окупантів, а також знищили вісім гармат, зенітну установку, два станкові гранатомети, чотири засоби радіоелектронної боротьби, 13 одиниць автобронетехніки, пункти управління БпЛА та боєпостачання та склад пально-мастильних матеріалів, повідомили в Силах оборони півдня.
Армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона: поранена жінка
Армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона. Поранена 79-річна жінка. У стані середньої тяжкості її ушпиталили, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
У держзраді підозрюють колишнього співробітника ДСНС в Херсонській області
За співпрацю із російськими окупантами ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому провідному фахівцю з запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС у Херсонській області.
Він брав активну участь у створенні та організації роботи структурного підрозділу фейкового "МНС" в окупованому Херсоні, набирав кадри, налагоджував матеріально-технічну базу коштом української рятувальної служби, організовував систему перевірок в організаціях. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, повідомили в ДБР.
Армія РФ обстріляла Станіславську громаду: загинула людина
Вранці армія РФ з артилерії обстріляла один з населених пунктів Станіславської громади на Херсонщині. Внаслідок вибуху снаряда на подвір'ї власного будинку загинув 53-річний чоловік, повідомили в прокуратурі.
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Російські війська обстріляли 24 населені пункти Херсонщини
Російські війська упродовж минулої доби обстріляли 24 населені пункти Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівка, 11 приватних будинків та стільникова вежа. Також пошкоджена адмінбудівля у Херсоні. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.