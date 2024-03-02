НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Обстріли Херсона та Станіслава, підозри та вироки колаборантам. 738 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиОКУПАЦІЯДеокупаціяРегіони

Обстріли Херсона та Станіслава, підозри та вироки колаборантам. 738 день війни: хроніка подій в Херсонській області

Оновлено
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсон, 20 гімназія, обстріли, руїни
Будівля 20 гімназії після російських обстрілів, Херсон, 1 березня 2024 р. . Фото: Суспільне Херсон

738 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 1 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.

Головне на цей час

Херсонська область - відбій повітряної тривоги!

Херсонська область - повітряна тривога!

Жителям Херсона перерахують "комуналку". Юристка пояснює, за які послуги

Херсонцям перерахують оплату комунальних послуг, яку вони сплатили за період окупації. Кабінет міністрів заборонив нарахувати плату за них з дати початку по дату завершення тимчасової окупації територій. Що входить до переліку послуг, які перерахують, та коли це відбудеться пояснює юристка Олена Іпатенко.

Особливості оплати житлово-комунальних послуг херсонцями в період воєнного стану

Враховуючи положення Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до житлово-комунальних належать послуги:

  • з управління багатоквартирним будинком;
  • постачання теплової енергії;
  • постачання гарячої води;
  • централізованого водопостачання;
  • централізованого водовідведення та управління побутовими відходами;
  • постачання та розподілу електричної енергії споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках;
  • постачання та розподілу природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках.

Що стосується об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), то вони не є предметом регулювання Закону України "Про житлово-комунальні послуги", пояснює юристка. ОСББ не надають житлово-комунальні послуги

"Діяльність ОСББ не слід також плутати з послугою з управління багатоквартирним будинком. Адже ОСББ – це юридична особа, створена власниками квартир для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна", — говорить Олена Іпатенко.

За добу на Херсонському напрямку армія РФ атакувала понад 25 населених пунктів

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів атакували понад 25 населених пунктів. Зокрема, Качкарівку, Львове, Станіслав, Томину Балку, Інженерне, Херсон та Козацьке, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Розраховане на понад 350 людей. Голова Херсонської ОВА про будівництво модульного містечка у Чорнобаївській громаді

У Чорнобаївській громаді Херсонської області триває спорудження модульного містечка. Тут житимуть люди, які залишились без домівок внаслідок вторгнення РФ. Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За інформацією керівника обласної військової адміністрації, усі приміщення – зоновані. Є кімнати для проживання, кухонна зона, вбиральні та душові.

"Також впорядкують й територію довкола. Облаштують і дитячий простір. Загалом містечко розраховане понад 350 людей", — розповів Прокудін.

Щомісяця перераховує гроші з пенсії на потреби українських військових. Історія 82-річної херсонки Марії Олексієнко

Херсонка Марія Олексієнко попри обстріли залишається у Херсоні. Її онук на фронті, а родина жінки виїхала. Щомісяця вона перераховує по дві тисячі гривень на допомогу українським військовим.

Аеророзвідники 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії поцілили в російський склад боєкомплекту в Олешках

Сили оборони показали, як аеророзвідники 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії поцілили в російський склад боєкомплекту в Олешках на Херсонщині.

Армія РФ облаштувала його приміщенні промислового призначення. Масштабна пожежа з детонацією боєприпасів тривала з ночі до ранку.

Голова ОВА показав наслідки денного російського обстрілу

Стало відомо про ще одну травмовану внаслідок денного російського обстрілу Херсона. У жінки діагностували гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу на місці.

Снаряди влучили у житлові будинки. В оселях вибиті вікна, зруйновані стіни та меблі, посічені стелі, повідомив у Telegram очільник ОВА Прокудін.

Сили оборони на лівобережжі Херсонщини знищили три спостережні пункти армії РФ та 59 російських військовослужбовців

Українські військові на лівобережжі Херсонщини за добу ліквідували 59 російських окупантів, а також знищили вісім гармат, зенітну установку, два станкові гранатомети, чотири засоби радіоелектронної боротьби, 13 одиниць автобронетехніки, пункти управління БпЛА та боєпостачання та склад пально-мастильних матеріалів, повідомили в Силах оборони півдня.

Армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона: поранена жінка

Армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона. Поранена 79-річна жінка. У стані середньої тяжкості її ушпиталили, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

У держзраді підозрюють колишнього співробітника ДСНС в Херсонській області

За співпрацю із російськими окупантами ДБР повідомило про підозру у державній зраді колишньому провідному фахівцю з запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС у Херсонській області.

Він брав активну участь у створенні та організації роботи структурного підрозділу фейкового "МНС" в окупованому Херсоні, набирав кадри, налагоджував матеріально-технічну базу коштом української рятувальної служби, організовував систему перевірок в організаціях. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, повідомили в ДБР.

Армія РФ обстріляла Станіславську громаду: загинула людина

Вранці армія РФ з артилерії обстріляла один з населених пунктів Станіславської громади на Херсонщині. Внаслідок вибуху снаряда на подвір'ї власного будинку загинув 53-річний чоловік, повідомили в прокуратурі.

На Херсонщині — відбій тривоги!

У Херсоні та області — повітряна тривога!

Російські війська обстріляли 24 населені пункти Херсонщини

Російські війська упродовж минулої доби обстріляли 24 населені пункти Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівка, 11 приватних будинків та стільникова вежа. Також пошкоджена адмінбудівля у Херсоні. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
Іван Федоров — інтерв'ю
Маємо якомога швидше відновити зруйновані будинки: інтерв'ю з головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим
На початок