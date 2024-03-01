Військовослужбовця Росгвардії РФ підозрюють у жорстокому поводженні із цивільним населенням Херсона

Військовослужбовця Росгвардії РФ підозрюють у жорстокому поводженні з херсонцями. Він ув’язнював людей у приміщенні захопленого ізолятора тимчасового тримання та катував їх.

До одного із затриманих застосовували й сексуальне насильство та тортури електрострумом. Йому загрожує до 12 років ув'язнення, повідомила у Telegram обласна прокуратура.