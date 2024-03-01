737 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 29 лютого відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- За даними Генштабу, армія РФ протягом доби 29 лютого чотири рази намагалась штурмувати позиції українських захисників. Успіху не мали.
- Війська РФ вдарили по Понятівці Дар'ївської громади. Загинув 35-річний чоловік.
- Російська армія атакувала з безпілотника Берислав. Поранені чоловік та жінка, їх шпиталізували.
- Російські військові з дрона-камікадзе скинули вибухівку на школу у селі Михайлівка, є пошкодження та руйнування.
- На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили польовий склад армії РФ, важку техніку та ліквідували 54 військових РФ.
- З ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще п'ятьох дітей: двох дівчат і трьох хлопчиків. Серед них одна дитина — сирота.
- У селі Борозенське на Херсонщині встановили нову водонапірну башту. Відтепер жителі села матимуть стале водопостачання.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Другий етап так званих "дострокових виборів" на лівобережжі Херсонщини: яка ситуація на ТОТ
Окупаційна російська влада на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області з 1 по 3 березня проводить другий етап на так званих дострокових виборах президента РФ.
Відкрили пам'ятний знак. У річницю окупації херсонці вшанували тероборонівців, які загинули у бою з армією РФ
Два роки тому, 1 березня 2022 року, російські військові окупували Херсон. На оборону міста стали представники місцевої тероборони. Бої відбулись поблизу Білозерської площі та у Бузковому парку. З "коктейлями Молотова" херсонські тероборонівці пішли на російські танки. Більшість з них загинули у тих боях. Сьогодні херсонці згадали події 1 березня, вшанували пам’ять загиблих та відкрили пам’ятний знак бійцям територіальної оборони.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Уряд Японії передав обласному управлінню ДСНС Херсонської області легковий автомобіль
Уряд Японії передав обласному управлінню ДСНС Херсонської області легковий автомобіль, який обладнаний додатковим рівнем захисту. Також піротехнічним підрозділам доправили захисні наколінники, налокітники, захисні окуляри та чохли для них, повідомила у Facebook ДСНС області.
Херсонська область - повітряна тривога!
Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові жодного разу не штурмували позиції українських захисників
За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові жодного разу не штурмували позиції українських захисників.
Водночас, з артилерії та мінометів армія РФ обстріляли близько 20 населених пунктів. Зокрема, Качкарівку, Львове, Херсон та Станіслав.
Військовослужбовця Росгвардії РФ підозрюють у жорстокому поводженні із цивільним населенням Херсона
Військовослужбовця Росгвардії РФ підозрюють у жорстокому поводженні з херсонцями. Він ув’язнював людей у приміщенні захопленого ізолятора тимчасового тримання та катував їх.
До одного із затриманих застосовували й сексуальне насильство та тортури електрострумом. Йому загрожує до 12 років ув'язнення, повідомила у Telegram обласна прокуратура.
Судитимуть жителя Херсонщини, який очолив захоплений армією РФ Чорноморський біосферний заповідник
Судитимуть жителя Херсонщини, який очолив захоплений армією РФ Чорноморський біосферний заповідник. На псевдопосаді підозрюваний організовує роботу установи, співпрацює з окупаційним обласним "міністерством природних ресурсів та рибальства". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомило у Facebook Теруправління ДБР у Мелітополі.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибухи, повідомили Суспільному місцеві жителі.
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсон. Зруйнована російськими обстрілами гімназія
Такий вигляд зараз має зруйнована російськими обстрілами гімназія у Херсоні.
Техніка, РЕБ та польові пункти боєпостачання: які втрати РФ за добу на лівобережжі
На лівобережжі Херсонської області минулої доби Сили оборони знищили 9 гармат та 9 одиниць автобронетехніки РФ. А також три РЕБ, два човни та два польові пункти боєпостачання і ліквідували 47 військовослужбовців окупаційних військ.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Так званому "виконувачу обов'язків гуртожитку" ХДУ повідомили про підозру у пособництві РФ
Колишньому вчителю фізичної культури одного з ліцеїв Херсона повідомили про підозру у пособництві РФ, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, він добровільно погодився "очолили студмістечко" захопленого РФ ХДУ. У кімнати гуртожитку він заселяв військових РФ та ФСБ, працівників окупаційної адміністрації вишу та їх сімей. Йому загрожує 12 років ув’язнення.
У Херсоні в лютому народилось 26 малюків
У Херсоні в лютому народилось 26 малюків: 16 дівчат та 10 хлопчиків, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.
Херсонська область — повітряна тривога!
"Їдеш на базар, а там — солдати з автоматами". Історія переселенки з Херсона, яка після деокупації переїхала до Дніпра
Ольга з чоловіком дев'ять місяців прожили в Херсоні під окупацією російської армії. У Дніпро змогли виїхати лише після звільнення міста. За словами жінки, з собою взяли тварин, яких їм залишили знайомі, — п’ятьох котів та двох черепах. Жаб та акваріумних рибок вивезти не вдалося.
Суспільному Ольга розказала, як за час окупації вони пережили обстріли, дефіцит ліків та їжі, відсутність світла, тепла й води.
Депутату Херсонської райради загрожує до 10 років з конфіскацією майна за колабораціонізм
Депутата Херсонської райради судитимуть за колабораціонізм. Як повідомили в Telegram обласної прокуратури, у квітні 2022 року він обійняв посаду так званого "заступника голови ВЦА області". Згодом і по теперішній час займає псевдопосаду "заступника голови уряду з соціальних питань". Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Як на Херсонщині розміновують території від російських боєприпасів
На Херсонщині поліцейські вибухотехніки знешкоджують деокуповану територію від різного роду російських боєприпасів, повідомили в Telegram обласної поліції.
Серед них — протипіхотні фугасні міни "ПФМ-1С" та "ПФМ-1", яких називають "пелюстками" або "метеликами".
"Від вибуху цих досить "чутливих" та малопомітних на місцевості мін постраждали вже сотні людей", — йдеться у повідомленні.
Загинуло семеро людей, 26 — поранені: дані МВА про постраждалих у Херсонській громаді за лютий 2024 року
Упродовж лютого 2024 року російські військові 490 разів обстріляли Херсонську громаду, повідомляє керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram.
За даними МВА, за місяць загинуло семеро людей, з них четверо — 5 лютого. Поранення отримали 26 херсонців.
На Херсонщині попрощаються з загиблим захисником Володимирем Коркосем
Сьогодні на Херсонщині проведуть в останню путь полеглого у бою на Донеччині старшого солдата Володимира Коркося. Загиблому захиснику було 35 років, повідомили в обласній військові адміністрації в Telegram.
Гармати та особовий склад: які втрати РФ за добу на лівобережжі
У телемарафоні "Суспільне. Спротив" керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сили оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що за минулу добу є підтвердження про знищення 9 великокаліберних гармат армії РФ та 47 військових, 40 з них — у Кринках.
Пошкоджені приватні та багатоквартирний будинок, є поранені: армія РФ атакувала 19 населених пунктів Херсонщини
Упродовж минулої доби російські війська атакували 19 населених пунктів Херсонської області. Поцілили у житлові квартали, багатоповерхівка та 32 приватні будинки, будівля навчального закладу, господарські будівлі та автівки. Також є влучання у комунальну техніку. Дві людини отримали поранення, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
Як минула доба в Херсонській громаді
Минулої доби, російські військові 10 разів обстріляли Херсонську громаду, є влучання в Херсоні та Садовому. В обласному центрі пошкоджена багатоповерхівка, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.