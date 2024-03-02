НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Буковині прощаються з військовими Пилипиком, Кмітом, Кириляком та Петруником
ВІЙНАРегіони

На Буковині прощаються з військовими Пилипиком, Кмітом, Кириляком та Петруником

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Буковині прощаються з військовими Пилипиком, Кмітом, Кириляком та Петруником
Загиблі військові Іван Пилипик, Ігор Кміт, Василь Кириляк та Іван Петруник. Джерело: Чернівецька обласна рада

2 березня у Чернівецькій області прощаються з чотирма військовими, які загинули на війні РФ проти України: Іваном Пилипиком, Ігорем Кмітом, Василем Кириляком та Іваном Петруником.

Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної адміністрації у Facebook.

Іван Пилипик служив у військові частині А4667. Військовий загинув 23 лютого у госпіталі від отриманих поранень під час виконання бойового завдання на Донеччині, повідомили на сторінці Банилівської сільської ради у Facebook. З ним попрощаються о 9:00 в селі Банилів.

Солдат Ігор Кміт був військослужбовцем військової частини 4722. З ним попрощаються об 11:00 у Чернівцях на Алеї слави.

Василь Кириляк служив у військовій частині А4638. Мав звання старшого сержанта. З ним попрощаються о 10:00 у селі Динівці.

Солдат Іван Петруник був воїном військової частини А4722. Він загинув 23 лютого під Запоріжжям, повідомили на сторінці Ставчанської громади у Facebook. Йому було 43 роки. З військовим попрощаються о 09:00 у селі Ставчани.

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитися про звільнення заручників — ЗМІ
Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитися про звільнення заручників — ЗМІ
Відвів літак ціною власного життя: історія пілота 299-ї бригади, літак якого збили над Миколаївщиною
Відвів літак ціною власного життя: історія пілота 299-ї бригади, літак якого збили над Миколаївщиною
Сполучені Штати скинули вантажі допомоги для жителів Сектора Гази
Сполучені Штати скинули вантажі допомоги для жителів Сектора Гази
Тату, на нас їдуть танки. На Миколаївщині батько чекає з російського полону сина: захисника Маріуполя
Тату, на нас їдуть танки. На Миколаївщині батько чекає з російського полону сина: захисника Маріуполя
На початок