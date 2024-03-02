На Буковині прощаються з військовими Пилипиком, Кмітом, Кириляком та Петруником

2 березня у Чернівецькій області прощаються з чотирма військовими, які загинули на війні РФ проти України: Іваном Пилипиком, Ігорем Кмітом, Василем Кириляком та Іваном Петруником.

Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної адміністрації у Facebook.

Іван Пилипик служив у військові частині А4667. Військовий загинув 23 лютого у госпіталі від отриманих поранень під час виконання бойового завдання на Донеччині, повідомили на сторінці Банилівської сільської ради у Facebook. З ним попрощаються о 9:00 в селі Банилів.

Солдат Ігор Кміт був військослужбовцем військової частини 4722. З ним попрощаються об 11:00 у Чернівцях на Алеї слави.

Василь Кириляк служив у військовій частині А4638. Мав звання старшого сержанта. З ним попрощаються о 10:00 у селі Динівці.

Солдат Іван Петруник був воїном військової частини А4722. Він загинув 23 лютого під Запоріжжям, повідомили на сторінці Ставчанської громади у Facebook. Йому було 43 роки. З військовим попрощаються о 09:00 у селі Ставчани.

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