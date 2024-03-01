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РФ офіційно виключили з Дунайської комісії
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РФ офіційно виключили з Дунайської комісії

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Російську Федерацію 1 березня 2024 року офіційно виключили з членів Дунайської комісії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія мала час до 29 лютого самостійно вийти з організації. Однак на це агресору не вистачило мужності. У результаті з сьогоднішнього дня країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов’язання перед Росією згідно з установчою Белградською конвенцією", — написав він у мережі X.

Крім того, Комісія вперше в історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.

"Я закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів і вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", — додав Кулеба.

14 грудня Дунайська Комісія на своїй 100-річній ювілейній сесії під головуванням України виключила Російську Федерацію з членів організації. Рішення було ухвалено "з огляду на її (російські — ред.) ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю".

Дунайська Комісія – міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї 18 серпня 1948 року у Белграді.

Основними цілями діяльності Дунайської Комісії є забезпечення та розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних судів під прапорами всіх держав відповідно до інтересів та суверенних прав держав-учасниць Белградської конвенції, а також зміцнення та розвиток економічних та культурних зв'язків цих держав між собою та з іншими країнами.

Раніше, 1 грудня, Росію виключили з ради Міжнародної морської організації.

29 листопада Росія втратила своє місце у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї. Тоді президент Зеленський наголосив, що ОЗХЗ є "дуже авторитетною" і "терористам у ній не місце".

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