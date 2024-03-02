НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Північна Корея могла призупинити постачання боєприпасів Росії морським шляхом — NK Pro
КНДРЗброяВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЗброя і технологіїВійнаПодіїСвіт

Північна Корея могла призупинити постачання боєприпасів Росії морським шляхом — NK Pro

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Північна Корея могла призупинити постачання боєприпасів Росії морським шляхом — NK Pro
Північнокорейці працюють на кораблях, пришвартованих уздовж берега річки північнокорейського міста Сінуюджу, 22 грудня 2011 р. Фото: AP/Andy Wong

Північна Корея могла призупинити постачання боєприпасів до Російської Федерації морським шляхом. Судна зі зброєю не з'являлися в портах упродовж останніх тижнів, можливо, через проблеми з виробництвом в КНДР або інші логістичні проблеми.

Про це пише корейський портал NK Pro.

За даними порталу, чотири судна — "Ангара", "Майя-1", "Марія" та Lady R — перевозили боєприпаси до Росії, здійснивши щонайменше 32 рейси. Востаннє судно "Майя-1" заходило у порт Расон у Північній Кореї 12 лютого, а Lady R — 4 лютого. Протягом цього часу також не зафіксовано доставки контейнерів на експортний причал.

За даними видання, контейнери, які доставили "Майя-1" та Lady R на початку лютого, залишаються у порту протягом останніх тижнів. Це свідчить про те, що вони можуть бути порожніми або немає потреби терміново доставляти їх до місць призначення в Північній Кореї.

Супутникові знімки також показують, що до порту Расон не підвозили контейнери залізницею з внутрішніх регіонів Північної Кореї.

"Можливо, операцію зупинено через проблеми з виробництвом у Північній Кореї або інші логістичні труднощі. Також не варто виключати можливість, що зброя передається до Росії повітряним або залізничним транспортом через спільний кордон обох країн", — підкреслюється у матеріалі.

Портал пише, що кораблі, які беруть участь у спільній операції КНДР та Росії, не вмикали автоматичну ідентифікаційну систему під час всіх відправлень, щоб уникнути виявлення.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
РФ не отримала ракети від Ірану, а північнокорейських використала лише кілька — Буданов
РФ не отримала ракети від Ірану, а північнокорейських використала лише кілька — Буданов
КНДР
Держдеп США: З вересня минулого року КНДР поставила Росії понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами
КНДР
Українська розвідка: КНДР вже надала Росії півтора мільйона артбоєприпасів
Уламки північнокорейської ракети
У північнокорейських ракетах, якими РФ била по Україні, знайшли деталі зі США та Європи
На початок