Північна Корея могла призупинити постачання боєприпасів до Російської Федерації морським шляхом. Судна зі зброєю не з'являлися в портах упродовж останніх тижнів, можливо, через проблеми з виробництвом в КНДР або інші логістичні проблеми.

Про це пише корейський портал NK Pro.

За даними порталу, чотири судна — "Ангара", "Майя-1", "Марія" та Lady R — перевозили боєприпаси до Росії, здійснивши щонайменше 32 рейси. Востаннє судно "Майя-1" заходило у порт Расон у Північній Кореї 12 лютого, а Lady R — 4 лютого. Протягом цього часу також не зафіксовано доставки контейнерів на експортний причал.

За даними видання, контейнери, які доставили "Майя-1" та Lady R на початку лютого, залишаються у порту протягом останніх тижнів. Це свідчить про те, що вони можуть бути порожніми або немає потреби терміново доставляти їх до місць призначення в Північній Кореї.

Супутникові знімки також показують, що до порту Расон не підвозили контейнери залізницею з внутрішніх регіонів Північної Кореї.

"Можливо, операцію зупинено через проблеми з виробництвом у Північній Кореї або інші логістичні труднощі. Також не варто виключати можливість, що зброя передається до Росії повітряним або залізничним транспортом через спільний кордон обох країн", — підкреслюється у матеріалі.

Портал пише, що кораблі, які беруть участь у спільній операції КНДР та Росії, не вмикали автоматичну ідентифікаційну систему під час всіх відправлень, щоб уникнути виявлення.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.