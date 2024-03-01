Жителю Тернопільщини оголосили підозру за будівництво на території собору

Жителю Тернопільщини оголосили підозру за самовільне будівництво та самовільне зайняття земельної ділянки на території Миколаївського собору.

Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.

У повідомлені йдеться, що 61-річний кременчанин у 2011 році самовільно побудував житловий будинок на земельній ділянці історико-культурного призначення. Площа будинку складає 98 квадратних метрів.

"У 2017 році чолові здійснив реконструкцію існуючої на території собору крамниці з проведенням добудови внаслідок чого частиною сходової було зайнято земельну ділянку, що належить до культурної спадщини", — йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 4 статті 197-1 ККУ — самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці особливо цінних земель. Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від одного до трьох років. Про це повідомили на сторінці Тернопільської обласної прокуратури.