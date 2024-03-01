НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Родина загиблого бійця з Рівненщини просить присвоїти йому звання Героя України
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Родина загиблого бійця з Рівненщини просить присвоїти йому звання Героя України

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Рівненщині родина загиблого військового 25-річного Павла Суворова просить присвоїти йому звання Героя України. Боєць з 2020 року воював на передовій на різних ділянках фронту. Відповідну електронну петицію його вдова Софія Суворова зареєструвала на сайті президента України 20 лютого 2024 року. З того часу вона зібрала понад 8 500 голосів з 25 тисяч необхідних.

Про бойовий шлях родина загиблого військового розповіла Суспільному.

25-річний військовослужбовець Павло Суворов загинув 26 січня 2024 року від поранень, які отримав під час артилерійського обстрілу на Запоріжжі.

"Ще за чотири хвилини до того я з ним розмовляла, а потім різко обірвався зв'язок. Зрозуміла, що щось не так, подзвонила до його побратима, який був із ним у бліндажі. Він мені сказав: «Софія, вибач...» — і просто поклав слухавку. З сином простіше, бо він не запам'ятав його, ще маленький, з донькою — складніше. Їй тяжко пояснити, де тепер тато і чому він не зателефонує", — розказала жінка.

Без батька залишилися трирічна донька Мирослава та восьмимісячний син Ярослав.

родина загиблого бійця з Рівненщини просить присвоїти йому звання Героя України
Фото: Суспільне Рівне

Павло Суворов у війську служив з 2020 року, він підписав контракт зі 128 гірсько-штурмовою бригадою. Спочатку був водієм-механіком у взводі забезпечення, потому виконував обов'язки навідника дронів.

родина загиблого бійця з Рівненщини просить присвоїти йому звання Героя України
Фото: Софії Суворової

родина загиблого бійця з Рівненщини просить присвоїти йому звання Героя України
Фото: Софії Суворової

Софія пригадала, як відвозила автомобіль на фронт для чоловіка разом із сестрою та сином, якому на той час було чотири місяці:

"Пам'ятаю, що дали йому позивний "Шумахер", бо він дуже любив їздити. Син був прив'язаний до мене, тому не могла його залишити. Поставила автокрісло і поїхали. Майже тисячу кілометрів — дорога від Бронників до того населеного пункту в Запорізькій області, де він був. Ми за 11 годин цей шлях здолали. Було тяжко".

Чоловік любив дітей, донечці щоразу при зустрічі дарував квіти, а влітку 2023 року відпросився в командування, щоб приїхати на народження сина, зазначила вдова.

вдова Софія Суворова
Фото: Суспільне Рівне

Дитинство Павла Суворова минуло в селі Верхівськ Рівненського району.

"Пішов на роботу у пекарню, сам навчився їздити, здав на права. Розвозив хліб. Казав: «Мамо, приїдемо, добудуємо хату, будемо разом жити. Розвалю цю вашу стару й збудуємо нову»", — розповіла мати загиблого бійця Наталія.

Родина загиблого військового Павла Суворова просить присвоїти йому звання Героя України, відповідну петицію зареєстрували на сайті президента України.

родина загиблого бійця з Рівненщини просить присвоїти йому звання Героя України
Фото: Суспільне Рівне

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Торецька громада на Донеччині: скільки дітей лишаються у населених пунктах
Торецька громада на Донеччині: скільки дітей лишаються у населених пунктах
&quot;У туалеті пробоїна, ванна посипалась&quot;: мешканці Дружби на Сумщині про наслідки влучань
"У туалеті пробоїна, ванна посипалась": мешканці Дружби на Сумщині про наслідки влучань
Заочно судитимуть двох колишніх правоохоронців
Добровільно пішли на співпрацю з окупантами: на Запоріжжі заочно судитимуть двох колишніх правоохоронців
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
На початок