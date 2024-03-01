родина загиблого бійця з Рівненщини просить присвоїти йому звання Героя України

На Рівненщині родина загиблого військового 25-річного Павла Суворова просить присвоїти йому звання Героя України. Боєць з 2020 року воював на передовій на різних ділянках фронту. Відповідну електронну петицію його вдова Софія Суворова зареєструвала на сайті президента України 20 лютого 2024 року. З того часу вона зібрала понад 8 500 голосів з 25 тисяч необхідних.

Про бойовий шлях родина загиблого військового розповіла Суспільному.

25-річний військовослужбовець Павло Суворов загинув 26 січня 2024 року від поранень, які отримав під час артилерійського обстрілу на Запоріжжі.

"Ще за чотири хвилини до того я з ним розмовляла, а потім різко обірвався зв'язок. Зрозуміла, що щось не так, подзвонила до його побратима, який був із ним у бліндажі. Він мені сказав: «Софія, вибач...» — і просто поклав слухавку. З сином простіше, бо він не запам'ятав його, ще маленький, з донькою — складніше. Їй тяжко пояснити, де тепер тато і чому він не зателефонує", — розказала жінка.

Без батька залишилися трирічна донька Мирослава та восьмимісячний син Ярослав.

Фото: Суспільне Рівне

Павло Суворов у війську служив з 2020 року, він підписав контракт зі 128 гірсько-штурмовою бригадою. Спочатку був водієм-механіком у взводі забезпечення, потому виконував обов'язки навідника дронів.

Фото: Софії Суворової

Фото: Софії Суворової

Софія пригадала, як відвозила автомобіль на фронт для чоловіка разом із сестрою та сином, якому на той час було чотири місяці:

"Пам'ятаю, що дали йому позивний "Шумахер", бо він дуже любив їздити. Син був прив'язаний до мене, тому не могла його залишити. Поставила автокрісло і поїхали. Майже тисячу кілометрів — дорога від Бронників до того населеного пункту в Запорізькій області, де він був. Ми за 11 годин цей шлях здолали. Було тяжко".

Чоловік любив дітей, донечці щоразу при зустрічі дарував квіти, а влітку 2023 року відпросився в командування, щоб приїхати на народження сина, зазначила вдова.

Фото: Суспільне Рівне

Дитинство Павла Суворова минуло в селі Верхівськ Рівненського району.

"Пішов на роботу у пекарню, сам навчився їздити, здав на права. Розвозив хліб. Казав: «Мамо, приїдемо, добудуємо хату, будемо разом жити. Розвалю цю вашу стару й збудуємо нову»", — розповіла мати загиблого бійця Наталія.

Родина загиблого військового Павла Суворова просить присвоїти йому звання Героя України, відповідну петицію зареєстрували на сайті президента України.

Фото: Суспільне Рівне

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