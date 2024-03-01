У хмельницькому Свято-Георгіївському храмі попрощалися з 51-річним захисником Олександром Янковським. Він пішов до війська добровольцем, воював на Донеччині, брав участь у визволенні Харківщини, розповів Суспільне Хмельницький побратим загиблого Олександр Попик. Загинув боєць на лівобережжі Дніпра.

Олександр Янковський служив на посаді кулеметника, воював у найгарячіших точках з самого початку повномасштабного вторгнення, розповідає колишній заступник командира роти, де служив воїн, Олександр Попик на псевдо "Граф".

"Спокійна позитивна людина, хороший солдат, сумлінно всі обов’язки виконував, ніколи з ним ніяких проблем не було. Були на Донеччині, боронили Слав’янськ. Ще Ізюм був під орками, то під самим Ізюмом ми стояли. Потім Харківщина, коли була наступальна операція. І вже потім на Херсонщині.

Захисник з Хмельницького Олександр Янковський до повномасштабного вторгнення працював на реовому ринку. Фото: Суспільне Хмельницький

Олександр Янковський, каже побратим, пішов до війська добровольцем.

"З першого дня прийшов, я роту тоді формував. Це сама перша рота була сформована, самий перший наш батальйон. Він на 99% був сформований з хмельничан".

За словами Олександра Попика, загинув воїн 23 лютого поблизу населеного пункту Тягинка, на лівобережжі Дніпра.

"Там постійно з нашої роти відправляються бійці на Кринки, Тягинку, через деякий час там іде ротація. Це був артилерійський обстріл. Вийшло так, що на дорозі розірвалося, а він був неподалік, і осколок прилетів".

Із загиблим військовим Олександром Янковським прощалися у хмельницькому Свято-Георгіївському соборі. Фото: Суспільне Хмельницький

Останній раз з Олександром спілкувалася на початку року, коли той лікувався після контузії, говорить його колега Валентина.

"Він десь був місяці півтора тому. Він був контужений, лікувався, приходив до нас в гості. На ринку, на толкучці він торгував, продавав чай, каву. І ми з ним багато спілкувалис. Напевно років з 15 я його знала".

За словами Валентини, у Олександра Янковського залишилися сестра, донька та син.

Поховали військового на Алеї Слави кладовища у мікрорайоні Ракове.

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