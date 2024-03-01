Харків відвідали прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.

Делегація відвідала будівлю Харківської обладміністрації, яку росіяни розбили 1 березня 2022 року двома ракетними ударами, будинок на вулиці Академіка Проскури у Київському районі, де 23 січня під завалами загинули дві родини. Відео візиту Зеленський опублікував у соцмережах.

"Пройшлися Харковом, місцями влучань російських ракет. Звичайні будинки, розбиті, зруйнована міська інфраструктура. Важливо додати Харкову безпеки. З усіма лідерами працюємо, щоб посилити ППО і тут, і для інших наших міст. Світ має такий потенціал. І потрібна достатня спільна рішучість, щоб російський терор програв", — сказав Зеленський у зверненні.

Зеленський показав прем'єр-міністру Нідерландів, яких руйнувань росіяни завдали Харкову, 1 березня 2024 року. Володимир Зеленський/Faсebook

"З початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові зруйновано понад 20 тисяч будівель. Школи, університети, будинки, дитячі садочки та церкви. Місто понівечене російськими обстрілами, але точно нескорене. Ми працюємо з партнерами, щоб дати більше захисту людям, місту та регіону", — сказано у повідомленні.

З Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів Харкова, та вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію Росії.

Зеленський показав прем'єр-міністру Нідерландів метрошколу у Харкові, 1 березня 2024 року. Володимир Зеленський/Faсebook

"Також побували в метрошколі. Тут у спеціально облаштованих класах на станції метро "Університет" навчається 858 учнів із 40 класів. Попри всі непрості обставини діти продовжують здобувати освіту", — повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський нагородив поранених захисників, 1 березня 2024 року. Володимир Зеленський/Faсebook

"Пізніше відвідали українських захисників, які проходять лікування після поранень. Дякуємо за службу, за те, що ви робите. Пишаємося вами. Одужуйте якнайшвидше! Дякуємо нашим медичним працівникам за велику роботу – ви рятуєте наших бійців", — сказано у повідомленні.

Також 1 березня Зеленський та Рютте підписали двосторонню безпекову угоду.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube