Орієнтовно пів тисячі книг зібрали у Рівненській обласній клінічній лікарні у рамках акції “Подаруй військовому книгу”. До неї долучилися працівники медзакладу і жителі міста. Акцію організували до 73-ї річниці із дня заснування обласної лікарні — 1 березня.

Про це розповіла речниця обласної лікарні та організаторка акції Оксана Ігас.

За її словами, збір книг для військових вони оголосили у соцмережах 26 лютого. За цей час зібрали орієнтовно пів тисячі книг різних жанрів.

"Дуже багато наших колег і рівнян відгукнулися на цю акцію, ми вдячні й щасливі. Дехто приділяв велике значення при виборі книги, були люди, які спеціально ходили в книжкову крамницю, і вибирали щось. Є класика, є психологічні твори, художня література на основі воєнних подій", — розповіла Оксана Ігас.

Фото: Суспільне Рівне

Військовослужбовець Юрій отримав у подарунок книгу "Янголи і Демони" Дена Брауна:

"Буду читати, що ж робити після процедур. Гарне ставлення лікарів до пацієнтів".

Військовий Юрій. Фото: Суспільне Рівне

Також захисникам дарували шкарпетки, солодощі та засоби гігієни.

"Я думаю, що кожному військовому сьогодні приємно отримати цей подарунок. Це їм вдячність за те, що вони є, що нас захищають. Ми будемо чекати від них перемоги та миру. Щоб всі повернулися додому, живі й здорові, родини були разом", — зазначила старша сестра лікарні Людмила Мельник.

Фото: Суспільне Рівне

Зі слів Оксани Ігас, із частини книг, які залишилися, планують сформувати у медзакладі читальню.

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