У Нетішині, що на Хмельниччині, обмежують в'їзд та виїзд з міста

У місті-супутнику Хмельницької атомної електростанції — Нетішині частково обмежать в'їзд та виїзд з міста, встановивши блок-пости. Обмеження почнуть діяти з четвертого березня 2024 року.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Нетішинської міської військової адміністрації.
Відтак, за інформацією Нетішинської МВА, в місто дозволено в'їжджати:
- Блок-пост в районі ресторану "Хуторок" (з’їзд на вул. Старонетішинська).
- Блок-пост біля стели "Нетішин" (з’їзд на вул. Енергетиків).
- Блок-пост зі сторони села Комарівка.
- Блок-пост зі сторони в'їзду від села Білотин.
Як зазначили в Нетішинській міській військовій адміністрації, в'їзд у місто іншими напрямками буде обмежений.
Що відомо про створення Нетішинської міської військової адміністрації та її очільника
- Тринадцятого жовтня президент Володимир Зеленський своїм указом утворив на Хмельниччині Нетішинську міську військову адміністрацію. Також підписав розпорядження про призначення її начальником СБУ-шника Григорія Олендру.
- 18 жовтня, в Нетішині міський голова Олександр Супрунюк представив працівникам міськвиконкому та комунальних підприємств міста начальника новоствореної міської військової адміністрації Григорія Олендру.
- Головне завдання новоствореної адміністрації, як зазначили в інформації виконкому Нетішинської міськради, — попередити загрози, забезпечити оборону і безпеку, адже на території Нетішинської громади розташований важливий стратегічний об'єкт — Хмельницька АЕС.
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