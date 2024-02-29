У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї презентували нову виставку "Боротьба за незалежність". В експозиції відображаються етапи російсько-української війни починаючи з 2014 року, але основний акцент спрямований на події, що сталися після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

Експонати виставки "Боротьба за незалежність" у Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Експонати виставки бачили кореспонденти Суспільного.

Виставка "Боротьба за незалежність" налічує близько 200 експонатів. У кожного предмету — своя історія, розповіла старша наукова співробітниця Запорізького обласного краєзнавчого музею Світлана Тараненко:

"Зібрані під час наших експедицій, під час спілкування з волонтерами, бійцями, які приходять до нас, для огляду інших експозицій. Є досить велика група експонатів, які тут представлені, це теж абсолютно всі оригінали — фрагменти озброєння від 2014 року і до сьогодні. Воно не може ні вистрілити, ні вибухнути. Тут абсолютна безпека".

Світлана Тараненко, старша наукова співробітниця Запорізького обласного краєзнавчого музею. Фото: Суспільне Запоріжжя

Снаряди та інші предмети на виставці "Боротьба за незалежність". Фото: Суспільне Запоріжжя

Серед експонатів є і залишки снарядів російської армії, зокрема й ті, які були виявлені на території міста Запоріжжя та області:

"2022 року восени, особливо жовтень, дуже багато снарядів, ракет падало саме на місто Запоріжжя, були сильні руйнування. На один із енергетичних об'єктів у місті Запоріжжя падали ракети. На виставці ми показуємо фрагмент шахеда 136-ого. Це той самий, що виробляє Іран і потім передає Російській Федерації".

Стенди, присвячені обстрілам міст Запорізької області. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ліве крило безпілотника "Shahed" російської армії. Фото: Суспільне Запоріжжя

За експонатами можна прослідкувати, як змінювалося озброєння окупантів, розповіла Світлана Тараненко:

"Ось уже 2023 року у другій половині, росіяни почали фарбувати карбоновими смолами самі шахеди, адже вони тут світлого кольору. Робили їх чорного кольору для того, щоб вночі наші РЕБи могли помилятися чи зовсім не бачити".

Елементи російської зброї на виставці "Боротьба за незалежність". Фото: Суспільне Запоріжжя

Більшість предметів, представлених на виставці, були привезені із Запорізької області. Серед них — фрагмент обшивки російського літака Су. Його збив на території регіону восени 2022 року ракетою “Ігла” стрілець з Івано-Франківщини:

"Експонати, які тут представлені, здебільшого із Запорізької області. Але є ще такий принцип, ми ще показуємо події і участь у подіях, у боях воїнів-запоріжців. А вони воювали у Луганській, у Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях"

Фрагмент російського літака Су, який збили на Запорізькому напрямку. Фото: Суспільне Запоріжжя

Стенд із запорізькими військовими. Фото: Суспільне Запоріжжя

На виставці представлена не лише зброя, а й військова форма українських захисників:

"На вітрині представлений образ українського воїна. Такий загальний образ воїна, який одягнений по-сучасному. Сучасна армійська форма, зброя його, аптечка, магазин. Навіть шеврони сучасні".

Образ сучасного українського військового на виставці "Боротьба за незалежність". Фото: Суспільне Запоріжжя

Унікальним експонатом на виставці Світлана Тараненко вважає кулю, яку привіз із Донеччини та передав музею запорізький історик, кіборг, співробітник Національного заповідника "Хортиця" Вячеслав Зайцев:

"Дуже особливою, унікальною є ця куля. Куля, яку він знайшов після бою 12 липня 2015 року. Село Логвинове Донецької області. Був сильний бій, коли бій закінчився і все затихло, він біля себе ось тут на бруствері окопу побачив кулю".

Стенд, присвячений запорізькому історику, кіборгу, військовому, співробітнику Національного заповідника "Хортиця" Вячеславу Зайцеву. Фото: Суспільне Запоріжжя

Куля, яку привіз Вячеслав Зайцев з Донецької області. Фото: Суспільне Запоріжжя

Виставка "Боротьба за незалежність" працюватиме в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї на постійній основі, тож усі охочі можуть ознайомити з експонатами.

Експонати на виставці "Боротьба за незалежність" у Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

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