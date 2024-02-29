У Запоріжжі завершилося відновлення першого під'їзду в пошкодженому внаслідок російського обстрілу багатоповерхового будинку на Зестафонській, 10. В інших під'їздах продовжується ремонт.
Як відбувається відбудова п'ятиповерхівки бачили кореспонденти Суспільного.
Наразі у багатоповерхівці на Зестафонській, 10, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу восени 2022 року, повністю готовий до здачі в експлуатацію перший під'їзд, розповів головний інженер будівельної компанії Анатолій Твердохліб:
"На сьогоднішній день ми маємо повністю готовий вже до здачі перший під’їзд. Повністю готовий квартирно, зараз виконуються фінішні роботи по підключенню. Люди можуть вже в квартири заїжджати, завозити свої меблі, якось облаштовуватись".
У другому та третьому під'їзді тривають підготовчі роботи для малярних робіт, у третьому та четвертому — наступного тижня розпочнеться фарбування.
Окрім цього, продовжуються облицювальні роботи першого під'їзду, а також облицювання плиткою пандусів та утеплення цокольної частини.
Повністю завершити відбудову, за словами Анатолія Твердохліба, планують 1 червня цього року.
Що відомо про відбудову п'ятиповерхівки на Зестафонській, 10
- Станом на 26 січня у будинку продовжувалося прокладання газових мереж. Також вже зробили щодо відновлення несучої спроможності, посилення каркаса та збудували новий дах;
- Станом на 14 січня 2024 року в будинку тривав ремонт сходових маршів, прокладання газових мереж, а також завершилися оздоблювальні роботи;
- Станом на 10 вересня 2023 року в будинку змонтували віконні блоки. Тривали роботи з ремонтом покрівлі, шпаклювання стін та тинькування під'їзду;
- Станом на 26 серпня 2023 року в багатоповерхівці завершили ремонт електромереж, водопроводу та каналізації;
- 9 жовтня 2022 року відбувся масований російський ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 14 людей. Через обстріл армією РФ тоді було пошкоджено близько 40 багатоповерхівок.
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