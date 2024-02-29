НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Вторгнення Росії в УкраїнуБУДІВНИЦТВОРемонтРегіони

Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Запоріжжі завершилося відновлення першого під'їзду в пошкодженому внаслідок російського обстрілу багатоповерхового будинку на Зестафонській, 10. В інших під'їздах продовжується ремонт.

Як відбувається відбудова п'ятиповерхівки бачили кореспонденти Суспільного.

Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Ремонт у квартирі в п'ятиповерхівці на Зестафонській, 10. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наразі у багатоповерхівці на Зестафонській, 10, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу восени 2022 року, повністю готовий до здачі в експлуатацію перший під'їзд, розповів головний інженер будівельної компанії Анатолій Твердохліб:

"На сьогоднішній день ми маємо повністю готовий вже до здачі перший під’їзд. Повністю готовий квартирно, зараз виконуються фінішні роботи по підключенню. Люди можуть вже в квартири заїжджати, завозити свої меблі, якось облаштовуватись".
Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Анатолій Твердохліб, головний інженер будівельної компанії. Фото: Суспільне Запоріжжя

Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Одна із квартир на Зестафонській, 10. Фото: Суспільне Запоріжжя

Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Квартира у будинку на Зестафонській, 10. Фото: Суспільне Запоріжжя

У другому та третьому під'їзді тривають підготовчі роботи для малярних робіт, у третьому та четвертому — наступного тижня розпочнеться фарбування.

Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Ремонтні роботи на Зестафонській, 10. Фото: Суспільне Запоріжжя

Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Ремонт сходів у будинку на Зестафонській, 10. Фото: Суспільне Запоріжжя

Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Відновлювальні роботи у п'ятиповерхівці на Зестафонській, 10. Фото: Суспільне Запоріжжя

Окрім цього, продовжуються облицювальні роботи першого під'їзду, а також облицювання плиткою пандусів та утеплення цокольної частини.

Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Під'їзд у будинку на Зестафонській, 10. Фото: Суспільне Запоріжжя

Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Поштові ящики в під'їзді в будинку на Зестафонській, 10. Фото: Суспільне Запоріжжя

Повністю завершити відбудову, за словами Анатолія Твердохліба, планують 1 червня цього року.

Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Кухня в одній з квартир у будинку на Зестафонській, 10. Фото: Суспільне Запоріжжя

Можна завозити меблі: на якому етапі наразі відновлювальні роботи в будинку на Зестафонській, 10 у Запоріжжі
Санвузол в одній із квартир у п'ятиповерхівці на Зестафонській, 10. Фото: Суспільне Запоріжжя

Що відомо про відбудову п'ятиповерхівки на Зестафонській, 10

  • Станом на 26 січня у будинку продовжувалося прокладання газових мереж. Також вже зробили щодо відновлення несучої спроможності, посилення каркаса та збудували новий дах;
  • Станом на 14 січня 2024 року в будинку тривав ремонт сходових маршів, прокладання газових мереж, а також завершилися оздоблювальні роботи;
  • Станом на 10 вересня 2023 року в будинку змонтували віконні блоки. Тривали роботи з ремонтом покрівлі, шпаклювання стін та тинькування під'їзду;
  • Станом на 26 серпня 2023 року в багатоповерхівці завершили ремонт електромереж, водопроводу та каналізації;
  • 9 жовтня 2022 року відбувся масований російський ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 14 людей. Через обстріл армією РФ тоді було пошкоджено близько 40 багатоповерхівок.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
&quot;У туалеті пробоїна, ванна посипалась&quot;: мешканці Дружби на Сумщині про наслідки влучань
"У туалеті пробоїна, ванна посипалась": мешканці Дружби на Сумщині про наслідки влучань
Заочно судитимуть двох колишніх правоохоронців
Добровільно пішли на співпрацю з окупантами: на Запоріжжі заочно судитимуть двох колишніх правоохоронців
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
На початок