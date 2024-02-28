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Посіви озимих культур на Полтавщині: у якому стані
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Посіви озимих культур на Полтавщині: у якому стані

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На Полтавщині посіви озимих культур перебувають у кращому стані, ніж торік. Це тому, що погодні умови були сприятливими.

Як спеціалісти оцінюють стан озимини

Головний спеціаліст відділу обласної Держпродспоживслужби Віталій Христусь розповів Суспільному, що спеціалісти відділу захисту рослин відібрали проби озимої пшениці, аби оцінити їхній стан після зимівлі.

Озима пшениця, ріпак та ячмінь: який стан після зими 2023-2024 на Полтавщині
Трактор розкидає добрива у полі з озимою пшеницею у Диканській громаді. Фото: Суспільне Полтава

"Усі проби показали відсутність зрідженості. Рослини перебувають у фазі третього листка та кущення. Мають добру регенеративну здатність. Висота рослин становить 10―15 сантиметрів. Кількість живих рослин становить від 96 до 100 %", ― розповів фахівець.

За його словами, на Полтавщині озимі культури у кращому стані, ніж 2023-го. Цьому сприяли, зокрема, погодні умови в осінній та зимовий період.

"Температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння у найхолодніші дні зимового періоду місцями знижувалася лише до 6 градусів морозу. Розрахункова критична температура вимерзання взимку пшениці становить 14―15 градусів морозу".

В якому стані посіви озимини у Диканській громаді на Полтавщині: розповідь фермера
Озима пшениця після зимівлі на полі у Полтавському районі. Фото: Суспільне Полтава

За словами Віталія Христуся, щоб виявити і запобігти хворобам рослин, необхідно стежити за станом посівів, погодними умовами, а також за необхідності обробити спеціальними препаратами для боротьби із шкідниками.

Що каже фермер про озимину на Полтавщині

У фермерському господарстві Олексія Говтвяниці озимими пшеницею та ріпаком засіяно по 50 гектарів. За його словами, нині рослини у доброму стані.

На Полтавщині озимина перезимувала добре: думка фахівця
Голова селянського (фермерського) господарства Олексій Говтвяниця. Фото: Суспільне Полтава

"Піде тепло, підуть і хвороби. Поки ніяких проблем немає. У нас позаторік була велика проблема, вона була по усій Україні, я вважаю, була сажка Сажка – загальна назва хвороб рослин, збудниками яких переважно є грибина озимій пшениці. Ми торік уже двічі обробляли фунгіцидамиФунгіцид – хімічні сполуки або біологічні організми, що використовуються для знищення або затримання росту грибів та їх спор, тому такої проблеми 2023-го року не було", ― розповів Олексій Говтвяниця.

Одне з полів розташоване у селі Мала Рудка Диканської громади, на ньому за допомогою трактора розкидали добрива. У майбутньому вони сприятимуть кращій урожайності озимої пшениці.

Озимина 2024: який стан посівів пшениці, ячменю та ріпаку на Полтавщині
Поле з озимою пшеницею у селі Мала Рудка. Фото: Суспільне Полтава

Голова селянського (фермерського) господарства Олексій Говтвяниця Суспільному сказав:

"Сіяли наприкінці вересня. Це було останнє поле, воно менш розвинене, ніж інші, але плануємо, що урожай буде. Перезимувала більш-менш добре, тому буде урожай. Зараз не росте нічого так, щоб не вносити засобів захисту. Побільшало усіляких шкідників, хвороб".

На Полтавщині аграрії 2023-го року намолотили 1 мільйон 360 тисяч тонн озимої пшениці.

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