Двадцять п'ятий місяць війни: загиблі Герої Вінниччини

24 березня — 25 місяців з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Суспільне зібрало інформацію про загиблих захисників із Вінниччини, про яких стало відомо впродовж двадцять п'ятого місяця війни.

Станом на 24 березня 2024 року відомо про 2417 загиблих. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисників, які полягли за Україну. Вічна пам'ять героям!

Сергій Туртуряну

На Луганщині 19 лютого загинув вінничанин Туртуряну Сергій Сергійович. Захиснику було 32 роки.

Сергій Туртуряну захищав Україну у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ. Воював у взводі оператором протитанкових ракетних комплексів. Загинув під час бою 19 лютого поблизу с. Білогорівка Луганської області. Вдома на Сергія чекали мама, брат із сестрою, дружина та двійко діточок: 11-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.

Вінничанин народився 20 липня 1991 року. Навчався у 12-й школі, а згодом закінчив Вище художнє професійно-технічне училище №5 за спеціальністю «Штукатур-плиточник-мозаїст». До повномасштабного вторгнення працював у місті бригадиром будівельної бригади.

Олексій Кошелєв

На Донеччині 19 лютого загинув вінничанин Кошелєв Олексій Євгенійович. Захиснику було 38 років.

Олексій Кошелєв став на захист Батьківщини навесні минулого року. Боронив Україну у лавах 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Брав участь у боях у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Загинув поблизу села Синьківка Куп’янського району 19 лютого.

Народився Олексій у Вінниці 7 червня 1985 року. Після 20-ї школи обрав для навчання у ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище». До широкомасштабної війни працював техніком-програмістом.

Загиблі герої Вінниччини Сергій Туртуряну та Олексій Кошелєв. Фото: Вінницька міська рада

Дмитро Самара

На Харківщині 20 лютого загинув Самара Дмитро Олексійович – мешканець села Демівка Ольгопільської громади. Захисник був мобілізований до ЗСУ 6 березня 2022 року. Він був старшим солдатом, водієм автомобільного відділення.

Дмитро Олексійович був мобілізований до ЗСУ 4 відділенням РТЦК 06.03.2022 р.

На фото загиблий герой Вінниччини Дмитро Самара. Фото: Ольгопільська територіальна громада

Володимир Нікіфоров

На Донеччині 21 лютого загинув Нікіфоров Володимир Борисович – мешканець Ямпільської громади. Захиснику був 41 рік. Він стояв на захисті Батьківщини з січня 2023 року.

Воював у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Загинув у бою 21 лютого поблизу Покровська на Донечиині. Вдома на нього чекали дружина та семирічний син.

Народився Володимир Нікіфоров 6 березня 1982 року. Після завершення школи у Ямполі здобув педагогічну освіту. Згодом переїхав до Вінниці, де створив сім’ю та реалізовував себе у різних професіях.

На фото загиблий герой Вінниччини Володимир Нікіфоров. Фото: Вінницька міська рада

Олександр Гулько

На Донеччині 22 лютого загинув Гулько Олександр Анатолійович – мешканець с. Садове Літинської громади. Захиснику було 27 років. Старший солдат був стрільцем-санітаром стрілецького батальйону. У 2016 році був призваний до лав ЗСУ. Після проходження строкової військової служби працював за кордоном. Та потім повернувся додому та разом із батьком пішли добровольцями до військомату.

Народився Олександр 4 серпня 1996 р. у м. Вінниці, навчався в місцевій школі № 35. У 2016 році закінчив Вінницький коледж будівництва та архітектури.

На фото прощання із загиблим героєм Вінниччини Олександром Гулько . Фото: Літинська Селищна

Максим Тітаренко

На Харківщині 23 лютого загинув Тітаренко Максим Сергійович – мешканець Ямпільської громади. Молодший лейтенант ЗСУ, командир стрілецького взводу, у війську був із липня 2023 року.

На фото загиблий герой Вінниччини Максим Тітаренко . Фото: Ямпільська міська рада Могилів-Подільського району Вінницької області

Євгеній Войтенко

На Харківщині 23 лютого загинув Войтенко Євгеній Васильович – мешканець с. Нова Ободівка Ободівської громади. Захиснику було 38 років.

На фото загиблий герой Вінниччини Євгеній Войтенко . Фото: Тростянецька селищна територіальна громада

Іван Cакулич

На Донеччині 23 лютого загинув Cакулич Іван Юрійович – мешканець смт Брацлав. Захиснику було 45 років. Служив номером обслуги механізованого відділення.

На фото загиблий герой Вінниччини Іван Cакулич . Фото: Тульчинська районна державна адміністрація

Євгеній Романенко

На Харківщині 24 лютого загинув Євгеній Романенко – мешканець с. Сосонка Стрижавської громади. У липні 2023 року був призваний до лав ЗСУ. Проходив навчання в Ольгополі та Миколаєві. Воював на Харківському напрямку. Був старшим солдатом, командиром стрілецького взводу.

На фото загиблий герой Вінниччини Євгеній Романенко. Фото: Михайло Демченко

Дмитро Бондар

У боях за Україну 24 лютого загинув Дмитро Бондар – мешканець Іванівської громади. Захисник став на захист України ще з 2014 року.

На фото загиблий герой Вінниччини Дмитро Бондар. Фото: Іванівська сільська територіальна громада

Владислав Бурак

На Донеччині 24 лютого загинув вінничанин Бурак Владислав Вікторович. Захиснику було 54 роки.

Владислав Бурак захищав Батьківщину від початку повномасштабного російського вторгнення. Боронив Україну у складі 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Брав участь у зіткненнях із ворогом на Донецькому напрямку. На жаль, бій 24 лютого 2023 року став для воїна останнім.

Владислав Бурак народився у Вінниці 19 серпня 1968 року. Навчався у 9-й школі, а потім у Калинівському технікумі. Більшу частину свого життя присвятив роботі на Вінницькому олійножировому комбінаті, де працював на різних посадах.

На фото загиблий герой Вінниччини Владислав Бурак . Фото: Вінницька міська рада

Олександр Кривенко

У боях за Україну 25 лютого загинув Кривенко Олександр Миколайович – мешканець Турбівської громади. Захиснику було 36 років. Його серце зупинилось у лікарняному закладі Запоріжжя.

На фото загиблий герой Вінниччини Олександр Кривенко . Фото: Ігор Соць - Турбівський селищний голова

Олександр Соловей

На Запоріжжі загинув Соловей Олександр Миколайович – мешканець Хмільницької громади.

Сергій Лондкевич

На Донеччині під час мінометного обстрілу загинув Сергій Лондкевич – уродженець Молдови, мешканець Калинівської громади. Захиснику був 31 рік. До війська був мобілізований у червні 2023 року.

Народився Сергій Лондкевич у Молдові, у м.Гіндешть 30 травня 1992 року. Невдовзі батьки переїхали до Калинівки й Сергій пішов у перший клас загальноосвітньої школи №1. Потім перевівся у Новогребельську загальноосвітню школу, де пройшли його останні роки навчання.

Після закінчення школи юнак поступив на навчання у Вінницький політехнічний технікум та на заочну форму навчання у Вінницький політехнічний університет.

Перед початком війни працював у ТОВ «Термінус». До війська був мобілізований у червні 2023 року.

У серпні минулого року Сергій Лондкевич отримав важке поранення під Запоріжжям, проходив лікування у Вінниці. Після лікування Герой повернувся до своїх побратимів, під Авдіївку. Загинув під час мінометного обстрілу.

Олег Ткаченко

Стало відомо, що 31 січня, захищаючи Батьківщину, на Херсонському напрямку загинув 55-річний навідник танкового взводу, матрос Олег Володимирович Ткаченко з Могилів-Подільської громади. Відомо, що чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення захищав рідну землю від ворога.

На фото загиблий герой Вінниччини Олег Ткаченко . Фото: Геннадій Глухманюк

Валерій Стрільчук

Стало відомо, що внаслідок артилерійського обстрілу 10 лютого на Донеччині загинув 46-річний Валерій Стрільчук з Брацлавської громади. Чоловік був прийнятий на військову службу наприкінці 2022 року, служив старшим стрільцем-оператором.

10 лютого 2024 року в наслідок артилерійського обстрілу в селі Кліщіївка Бахмутського району Донецької області російський окупант забрав життя нашого Героя-захисника.

На фото загиблий герой Вінниччини Валерій Стрільчук. Фото: Тульчинська районна державна адміністрація

Руслан Байлема

23 лютого у Запорізькій області загинув 39-річний Руслан Байлема з с. Радівка Калинівської громади. Прощання з воїном відбулося 2 березня.

На фото загиблий герой Вінниччини Руслан Байлема. Фото: Калинівська міська рада

Володимир Михальчук

23 лютого під час виконання бойових завдань у Запорізькій області загинув 48-річний Володимир Анатолійович Михальчук з с. Неменка Іллінецької громади.

На фото загиблий герой Вінниччини Володимир Михальчук. Фото: Іллінецька міська територіальна громада

Олександр Колісник

23 лютого на Харківщині під час виконання обов’язків військової служби загинув 52-річний Олександр Дмитрович Колісник з села Парпурівці Луки-Мелешківської громади. Зустрічатимуть полеглого воїна завтра, 4 березня, прощатимуться із захисником 5 березня.

На фото загиблий герой Вінниччини Олександр Колісник. Фото: Bogdan Avgustovych

Денис Луцишен

24 лютого при виконанні бойових завдань на Донеччині загинув 32-річний Денис Романович Луцишен з Великої Русави Томашпільської громади.

На фото загиблий герой Вінниччини Денис Луцишен. Фото: Томашпільська Громада

Олександр Ульянчик

25 лютого на Харківщині внаслідок зіткнення з переважаючими силами ворога загинув солдат, старший стрілець Олександр Володимирович Ульянчик. Відомо, що захиснику було 50 років, він з с. Комарівка Теплицького району. 29 лютого у с. Гнатівка попрощалися з полеглим.

На фото загиблий герой Вінниччини Олександр Ульянчик. Фото: Гайсинська міська рада

Сергій Суржок

25 лютого на Донеччині загинув 26-річний молодший сержант Сергій Михайлович Суржок з с. Пархомівка Іллінецької громади. Відомо, що боєць разом з побратимами звільняв від загарбників окуповані населені пункти Запорізької області, брав участь у важких боях за Роботине, протистояв натиску ворога на Авдіївському напрямку. Чоловік врятував життя багатьом пораненим побратимам – на війні стали у нагоді його знання та медичні навички.

За мужність, самовідданість та зразкове виконання службового обов’язку Сергій Суржок був нагороджений медаллю «За оборону рідної держави». Прощання з воїном відбулося 2 березня.

На фото загиблий герой Вінниччини Сергій Суржок. Фото: Іллінецька міська територіальна громада

Богдан Куйдан

25 лютого під час виконання бойових завдань на Луганщині внаслідок штурмових дій позиції отримав поранення, несумісне з життям, сержант, командир 1-го відділення 25-річний Богдан Олегович Куйдан з Козятина. Відомо, що з перших днів повномасштабного вторгнення він брав участь у запеклих боях в Луганській області. Двічі отримав поранення, але щоразу після госпіталю повертався на бойові позиції до своїх. Прощання з Героєм відбулося 2 березня.

Юрій Бузіков

25 лютого в бою на Донеччині загинув 45-річний солдат, навідник мінометного взводу Юрій Григорович Бузіков з с. Чернявка Оратівської громади. Зустрічали загиблого воїна “живим коридором” та прощалися з ним 2 березня.

На фото загиблий герой Вінниччини Юрій Бузіков. Фото: Оратівська селищна територіальна громада

Валерій Соляр

26 лютого на Донеччині під час бою загинув 52-річний солдат Валерій Іванович Соляр. Чоловік – родом з села Олександрівка Томашпільської громади. Відомо, що він був призваний на службу 1 березня 2022 року, був майстром-номером обслуги. Прощалися з воїном 2 березня.

На фото загиблий герой Вінниччини Валерій Соляр. Фото: Томашпільська Громада

Дмитро Юрковський

26 лютого на Донеччині, від поранення не сумісного з життям, загинув 47-річний Дмитро Борисович Юрковський з села Добрянка Ямпільської громади. Захисник був старшим солдатом, розвідником взводу спостереження.

На фото загиблий герой Вінниччини Дмитро Юрковський. Фото: Ямпільська міська рада Могилів-Подільського району Вінницької області

Сергій Куций

27 лютого загинув 58-річний Сергій Сергійович Куций зі смт Брацлав (родом – з с.Грабовець). Відомо, що у 2020 році чоловік долучився до добровольчого підрозділу, який діяв на Луганщині, там і зустрів повномасштабну агресію рф. Призваний на військову службу з березня 2022 року, брав участь в обороні Києва та бойових діях під Лиманом, разом із побратимами давав відсіч російському агресору на Запорізькому напрямку. Служив спеціалістом другого відділення військової частини у званні капітан. Прощалися із загиблим воїном 28 лютого.

На фото загиблий герой Вінниччини Тульчинська районна державна адміністрація. Фото: Суспільне Вінниця

Андрій Хлопицький

27 лютого під час мінометного обстрілу на Донеччині загинув стрілець, старший солдат Андрій Васильович Хлопицький з Білянського старостинського округу.

На фото загиблий герой Вінниччини Андрій Хлопицький. Фото: Ігор Соць

Юрій Панчук

27 лютого на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу загинув 49-річний Юрій Миколайович Панчук з села Пустовійти Уланівської громади.

На фото загиблий герой Вінниччини Юрій Панчук. Фото: Уланівська територіальна громада

Андрій Каленський

28 лютого стало відомо, що в бою з ворогом загинув Андрій Анатолійович Каленський 1971 р.н. з Козятина.

Олексій Гервазієв

28 лютого у важких боях на Донеччині загинув 23-річний могилівчанин Олексій Леонідович Гервазієв. Він був командиром 3 зенітно-артилерійського взводу, молодшим сержантом. Відомо, що воїн з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога.

На фото загиблий герой Вінниччини Олексій Гервазієв . Фото: Геннадій Глухманюк

Віктор Яричевський

28 лютого у бою на Донеччині загинув солдат Віктор Анатолійович Яричевський з міста Тульчин. Відомо, що чоловік служив стрільцем. Воїн з міста Тульчин. Відомо, що чоловік служив стрільцем. Воїну було 43 роки.

На фото загиблий герой Вінниччини Віктор Яричевський. Фото: Тульчинська районна державна адміністрація

Олександр Тимченко

28 лютого на Донеччині у бою загинув 28-річний Олександр Сергійович Тимченко з с. Заболотне Крижопільської громади. Захисник служив стрільцем.

На фото загиблий герой Вінниччини Олександр Тимченко. Фото: Тульчинська районна державна адміністрація

Максим Максименюк

29 лютого на Донеччині загинув 41-річний Максим Максименюк з села Руданське Шаргородської громади. Захищав рідний край в час проведення АТО/ООС, у перший день повномасштабного вторгнення знову став у військовий стрій. Старший солдат служив гранатометником протитанкового взводу роти.

На фото загиблий герой Вінниччини Максим Максименюк. Фото: Шаргородська громада

Олександр Кушта

В ході виконання бойового завдання в Донецькій області 1 березня загинув Олександр Петрович Кушта, 1989 р.н., уродженець с. Мальчівці, житель с. Окладне. Олександр ще у 2014 році добровільно пішов в АТО і відтоді до останнього дня практично весь час воював (за винятком невеликого проміжку часу, потрібного для лікування). Разом зі своїм підрозділом захисник пройшов найважчі бої майже по всій лінії фронту.

На фото загиблий герой Вінниччини Олександр Кушта. Фото: Барська міська рада

Андрій Липовецький

Стало відомо про загибель жителя Вінницьких Хуторів Липовецького Андрія Володимировича. Більше року сімʼя Андрія провела у пошуках військового. Захисник долучився до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Брав участь у боях на Донецькому та Херсонському напрямках. Воїн загинув на Херсонщині.

На фото загиблий герой Вінниччини Андрій Липовецький . Фото: Владислав Кривешко

Ярослав Шкільнюк

Стало відомо, що 15 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині загинув військовослужбовець Шкільнюк Ярослав Миколайович, 7 лютого 1989 року народження, житель села Тернівка Крижопільської громади. Тридцятип’ятирічний солдат служив оператором 1 відділення протитанкових ракетних комплексів.

На фото загиблий герой Вінниччини Ярослав Шкільнюк . Фото: Тульчинська районна державна адміністрація

Іван Педоренко

29 лютого на Херсонщині загинув Іван Анатолійович Педоренко, позивний «Дєд». Він народився у с. Війтівці Липовецького району, по закінченні школи працював у місцевому господарстві, у тваринництві. У жовтні 2022 року був призваний по мобілізації до ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення виконував завдання з оборони держави в “найгарячіших” точках, у складі військового формування звільняв від ворога Херсонщину. Брав участь у висадці десанту на о. Зміїний. За виявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою був нагороджений «Золотим Хрестом».

На фото загиблий герой Вінниччини Іван Педоренко . Фото: Липовецька міська рада

Олександр Сокур

29 лютого під час артилерійського обстрілу на Донеччині загинув Олександр Сокур. У травні 2022 року він став на захист України. За сумлінну службу, вірність обов’язку та народу України жмеринчанин Олександр Сокур отримав медаль «За відвагу». Був стрільцем-помічником гранатометника.

На фото загиблий герой Вінниччини Олександр Сокур . Фото: Жмеринська міська рада

Михайло Сковородецький

1 березня на Донеччині загинув військовослужбовець з Ямпільщини Сковородецький Михайло Вікторович, 1983 року народження, з села Ратуш.

На фото загиблий герой Вінниччини Михайло Сковородецький . Фото: Ямпільська міська рада Могилів-Подільського району Вінницької області

Василь Стовбчатий

2 березня 2024 року в Гайсинській центральній лікарні зупинилось серце Стовбчатого Василя Михайловича, 2 вересня 1966 року народження, жителя с.Журавлівка. Він був водієм-електриком радіорелейного взводу.

На фото загиблий герой Вінниччини Василь Стовбчатий . Фото: Тульчинська районна державна адміністрація

Іван Скрепчук

4 березня внаслідок отриманих ушкоджень під час проведення бойових дій помер Скрепчук Іван Вікторович, 26.05.2002 р.н., житель села Лип’ятин.

На фото загиблий герой Вінниччини Іван Скрепчук . Фото: Уланівська територіальна громада

Максим Кулик

6 березня “на щиті” у рідне село Корделівку мав востаннє повернутися захисник України Максим Кулик. Він народився 25 квітня 1993 року у Корделівці. З 2015 року служив за контрактом у Національній гвардії України, пройшов військове загартування під час ООС. Після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну.

На фото загиблий герой Вінниччини Максим Кулик . Фото: Калинівська міська рада

Денис Полоса

На Донеччині 28 жовтня 2022 року загинув Полоса Денис Олександрович – мешканець Тульчинської громади. Він вважався зниклим безвісти. Солдат служив номером обслуги гранатометного відділення.

На фото загиблий герой Вінниччини Денис Полоса . Фото: Тульчинська районна державна адміністрація

Тарас Адамчук

Тарас Адамчук народився 22 липня 1992 року. Після 26-ї школи навчався у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ. Працював у сфері громадського харчування. У грудні минулого року був призваний у лави Збройних Сил. Воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Останній свій бій прийняв 7 лютого поблизу с. Синьківка Куп’янського району Харківської області. Життя Захисника обірвалося у 31 рік.

Володимир Полтараков

Володимир Полтараков народився 19 листопада 1991 року у Вінниці. Закінчив 33-ю школу, а потім Козятинське училище залізничного транспорту за спеціальністю «Електромонтер контактної мережі». Останніми роками до повномасштабного вторгнення працював у Вінницькій транспортній компанії. Звідки торік за власним покликом мобілізувався до війська. Боронив Батьківщину у складі в/ч 3028 Національної гвардії України. Був зв’язківцем у боях на Донеччині, кулеметником – на Запоріжжі. Загинув воїн 2 березня 2024 року поблизу с. Вербове Пологівського району. Йому навічно залишилось 32 роки.

На фото загиблі герої Вінниччини Володимир Потораков та Тарас Адамчук . Фото: Вінницька міська рада

Володимир Михальчук

На Запоріжжі 23 лютого загинув Михальчук Володимир Анатолійович – мешканець Іллінецької громади. У червні 2022 року чоловік був мобілізований на захист України. Службу проходив на посаді стрільця-снайпера.

Максим Максименюк

На Донеччині 29 лютого загинув Максименюк Максим Анатолійович – мешканець села Руданське Шаргородської громади. Захиснику був 41 рік. Він був учасником АТО/ООС.

На фото загиблий герой Вінниччини Максим Максименюк . Фото: Шаргородська громада

Олег Баланюк

На Донеччині 4 березня загинув Баланюк Олег Павлович – мешканець с. Баланівка Бершадської громади. У громаді 12 березня оголосили Днем жалоби.

На фото загиблий герой Вінниччини Олег Баланюк . Фото: Віталій Драган - Бершадський міський голова

Віталій Пидосич

На Харківщині 7 березня загинув Пидосич Віталій Володимирович – мешканець села Костянтинівка Турбівської громади. Захиснику було 42 роки. Він був стрільцем.

На фото загиблий герой Вінниччини Віталій Пидосич . Фото: Ігор Соць - Турбівський селищний голова

Микола Вакулюк

На Харківщині 7 березня загинув Вакулюк Микола Васильович – мешканець с. Дзюньків Погребищенської громади. Захисник був учасником АТО/ООС за контрактом з 2018 року. Він служив солдатом-стрільцем.

На фото загиблий герой Вінниччини Микола Вакулюк . Фото: Старинчук Валерій

Анатолій Дячук

На Донеччині 7 березня загинув вінничанин Дячук Анатолій Анатолійович. Захиснику було 45 років. Виконував бойові завдання у лавах однієї з військових частин, де опанував саперну справу.

Вінничанин Анатолій Дячук народився 7 жовтня 1978 року. Закінчив 20-ту загальноосвітню школу, а потому Вище художнє професійно-технічне училище №5 та пройшов строковий вишкіл в армії. Втім, попри все залишався цивільною людиною. До великої війни спробував себе у різних професіях та працював на різних підприємствах. Створив сім’ю, в якій разом із дружиною виховував двох дітей: 13-літню донечку та 5-річного синочка.

На фото загиблий герой Вінниччини Анатолый Дячук . Фото: Вінницька міська рада

Олег Коваль

У боях за Україну загинув Коваль Олег Анатолійович – мешканець села Медвеже Вушко. Чин похорону відбудеться завтра, 12 березня.

На фото загиблий герой Вінниччини Олег Коваль. Фото: Агрономічна сільська рада

Костянтин Шевчук

10 березня стало відомо, що на Донеччині загинув Шевчук Костянтин Іванович – мешканець м. Хмільник.

Сергій Партика

3 березня поблизу села Георгіївка Донецької області загинув Партика Сергій Вікторович. Йому було 38 років.

Воїн боронив Батьківщину у лавах 46-ї окремої аеромобільної бригади – військового з’єднання Десантно-штурмових військ ЗСУ.

На фото загиблий герой Вінниччини Сергій Партика . Фото: Вінницька міська рада

Олександр Боднар

5 березня 2024 року в ході виконання бойових завдань в Донецькій області, від поранень, отриманих в результаті мінометного обстрілу, загинув навідник штурмового відділення, солдат Боднар Олександр Віталійович, 1972 р.н., житель с. Ялтушків.

Анатолій10 березня у бою за Батьківщину загинув житель с. Потоки, Бабенко Анатолій Вікторович, 1970 р.н.

На фото загиблий герой Вінниччини Олександр Боднар . Фото: Барська міська рада

Олександр Очеретнюк

10 березня, захищаючи Україну, загинув житель села Воробіївка, Очеретнюк Олександр Анатолійович, 1965 р.н..

На фото загиблий герой Вінниччини Олександр Очеретнюк . Фото: Олександр Очеретнюк

Олександр Гоцуляк

11 березня від отриманих 3 січня поранень на Донеччині помер Гоцуляк Олександр Анатолійович, 1970 року народження.

На фото загиблий герой Вінниччини Олександр Гоцуляк . Фото: Геннадій Глухманюк

Олександр Оліх

На війні загинув житель Калинівки Олександр Оліх. 13 березня його тіло повернули до Калинівки.

На фото загиблий герой Вінниччини Олександр Оліх. Фото: Калинівська міська рада

Володимир Бондар

У боях за Україну 12 березня 2023 року загинув Бондар Володимир Федорович – мешканець Літинської громади. Захисник був старшим навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки, старшим солдатом.

На фото загиблий герой Вінниччини Володимир Бондар. Фото: Літинська Селищна

Андрій Рибак

– На Донеччині 11 березня загинув Рибак Андрій Іванович – мешканець села Клембівка Ямпільської громади. Сержант ЗСУ був командиром автомобільного відділення.

На фото загиблий герой Вінниччини Андрій Рибак . Фото: Ямпільська міська рада Могилів-Подільського району Вінницької області

Сергій Гуркало

На Запоріжжі 12 березня загинув Гуркало Сергій Миколайович – мешканець села Гонорівка Студенянської громади. З 11 травня 2019 року прийнятий на військову службу за контрактом.

На фото загиблий герой Вінниччини Сергій Гуркало . Фото: Студенянська об'єднана громада

Михайло Шастун

На Донеччині 12 березня загинув Шастун Михайло Григорович – уродженець с. Малі Крушлинці.

На фото загиблий герой Вінниччини Михайло Шастун . Фото: Юлія Давидюк

Юрій Гончар

На Луганщині загинув Гончар Юрій Вікторович – уродженець села Чудинівці Хмільницької громади. Захисник вважався зниклим безвісти від 18 червня 2022 року.

Сергій Кочура

У боях за Україну загинув Кочура Сергій Юрійович – мешканець села Уланів Уланівської громади.

На фото загиблий герой Вінниччини Сергій Кочура. Фото: Уланівська територіальна громада

Роман Бащенко

На Донеччині орієнтовно 22 червня 2023 року загинув Бащенко Роман Іванович – мешканець Гайсинської громади. Захисник був учасником бойових дій у зоні АТО. Він проходив службу на посаді старшого сержанта-стрільця. З червня минулого року боєць вважався зниклим безвісти за особливих обставин під час виконання бойового завдання. Поховати тіло загиблого змогли лише зараз, бо його особу встановлювали за результатами тесту ДНК.

На фото загиблий герой Вінниччини Роман Бащенко . Фото: Гайсинська міська рада Офіційна Сторінка

Ілля Чекменьов

На Донеччині 15 березня внаслідок підриву на міні загинув Чекменьов Ілля Петрович – уродженець міста Нікополь. Захиснику було 25 років. Нацгвардієць був старшим сержантом. Він служив інструктором (з бойової підготовки) відділення інструкторів 1 батальйону оперативного призначення однієї з військових частин.

На фото загиблий герой Вінниччини Ілля Чекменьов . Фото: Людмила Червонецька

Олександр Мазур

На Донеччині 16 березня загинув Мазур Олександр Іванович – мешканець с. Яланець.

На фото загиблий герой Вінниччини Олександр Мазур. Фото: MY Bershad

Олег Куцик

На Донеччині 17 березня загинув Куцик Олег Федорович – мешканець Хмільницької громади.

Вадим Саранчук

На Луганщині 18 березня загинув Саранчук Вадим Сергійович – мешканець с.Бохоники. Захиснику було 26 років.

На фото загиблий герой Вінниччини Вадим Саранчук . Фото: Агрономічна сільська рада

Володимир Гупалов

Повертаючись з короткотривалої відпустки із дому у свій військовий підрозділ, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, на Дніпропетровщині загинув уродженець села Радівка на Вінничичні Володимир Гупалов.

Народився Володимир Гупалов 10 вересні 1990 року у с.Радівка. Після закінчення школи юнак навчався на водія у Новій Греблі та у Вінниці – на будівельника.

До початку повномасштабної війни працював у будівельній бригаді ПП «Радівське». У липні 2023 року був мобілізований до війська.

Загиблий так і не встиг створити власну смію, народити дітей. Із близьких родичів у нього залишився лише батько. Мати померла у 2020 році від коронавірусу.

На фото загиблий герой Вінниччини Володимир Гупалов . Фото: Калинівська міська рада

Михайло Підлубний

19 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Часів Яр, Донецької області, загинув житель села Баланівка - Михайло Підлубний.

На фото загиблий герой Вінниччини Михайло Підлубний . Фото: Віталій Драган - Бершадський міський голова

Андрій Кудла

Підтвердили гибель військового Андрія Кудли, який з серпня 2022 року вважався зниклим безвісти. Тоді боєць на Донеччині разом зі своїми чотирма побратимами потрапив під артилерійський обстріл.

Лише в цьому році Героя вдалося повернути додому, але вже на щиті...

Він випускник Вінницького національного технічного університету.

На фото загиблий герой Вінниччини Андрій Кудла. Фото: Вінницький національний технічний університет - офіційна сторінка ВНТУ

Юрій Рябий

8 березня 2024 року, під час виконання бойового завдання, в бою за Україну, старший солдат Юрій Рябий загинув в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області.

Народився Юрій Рябий 18 вересня 1990 року у селі Вівсяники в працьовитій, багатодітній селянській родині Тетяни Петрівни та Володимира Арсенійовича Рябих. У 1996 році Юра був зарахований до першого класу Вівсяницької СЗШ І-ІІІ ступенів. У 2007 році успішно закінчив школу і вступив до Вінницького національного технічного університету, де зарекомендував себе як здібний, відповідальний і дисциплінований студент. В кінці грудня 2022 року був призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації. Старший солдат Юрій Рябий проходив військову службу на посаді водій-майстер ремонтної майстерні озброєння взводу ракетно-артилерійського озброєння ремонтної роти батальйону матеріально-технічного забезпечення в/ч А 4712.

На фото загиблий герой Вінниччини Юрій Рябий. Фото: Вінницький національний технічний університет - офіційна сторінка ВНТУ

Микола Надибський

19 березня під час виконання бойового завдання загинув боєць спецпідрозділу "Артан" ГУР Микола Надибський. Микола був відомим громадським діячем, головою громадської організації "Молодіжний центр європейських ініціатив", членом правління Всеукраїнського патріотичного руху "Гідність нації", членом громадської ради при Вінницькій обласній раді, вболівальником футбольного клубу "НИВА".

Нагороджений орденом "За мужність".

Микола — випускник Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, спеціальність 053 Психологія.

На фото загиблий герой Вінниччини Микола Надибський. Фото: Вадим Кудіяров

Андрій Гончарук

17 лютого 2024 року, при виконанні бойового завдання загинув Андрій Гончарук. Воїн потрапив під артилерійський обстріл біля н.п. Колодязі, в результаті, отримав важке поранення. Був доставлений у госпіталь м. Дніпро, згодом переправлений у м. Київ.

У серпні 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ. Стрілець-зенітник 1-го відділення зенітно-ракетного взводу 1-го механізованого батальйону захищав Україну у складі 21 бригади на Донеччині (Авдіївський напрямок).

Народився Андрій 21 червня 1976 року в с. Попівка, у сім’ї роботящих і добрих людей, хліборобів.

На фото загиблий герой Вінниччини Андрій Гончарук. Фото: Липовецька міська рада

Євгеній Садурський

18 березня 2024 року поблизу населеного пукту Кліщіївка, Бахмутського району, Донецької області, загинув житель с. Михайлівка Євгеній Садурський.

На фото загиблий герой Вінниччини Євгеній Садурський . Фото: Віталій Драган - Бершадський міський голова

Григорій Кучер

На фото загиблий герой Вінниччини Григорій. Фото: Олеся Назаренко

Про захисників, які загинули упродовж минулих місяців, читайте за посиланнями: