Військовослужбовець з Рівненщини Ігор Котелюх, який втратив руку на фронті, адаптується до життя після травми. Він рубає дрова, допомагає дружині по господарству та планує знову сісти за кермо.

Суспільне дізналося історію бійця.

Військовослужбовець Збройних сил України Ігор Котелюх з селища Соснове, що на Рівненщині. Розповів, що до війська він потрапив у січні 2023 року, служив у 33-й окремій механізованій бригаді, спочатку в Ужгороді, потому — на Запорізькому напрямку. У червні під час виконання бойового завдання чоловік втратив праву руку.

"Штурмували посадки, потрапили під артобстріл, і ось так вийшло. Жити хотілося".

Фото: Суспільне Рівне

Після поранення Ігор проходив лікування у п'яти медзакладах України. В одному з них —його навчили писати лівою рукою. При цьому Ігор Котелюх жартома додав:

"Найголовніше, що я жінку з дитиною обійняти можу, а що ще треба?".

Фото: Суспільне Рівне

Зі слів дружини Ігоря Аліни, вона готувалася до повернення чоловіка після п'ятимісячного лікування. Зокрема розташувала меблі в будинку так, щоб Ігореві було зручно:

"Добре, що живий — всі так казали, і я сама це знала. Розуміла, яке його чекає життя. Але поступово усе прояснилося. Кажу йому, що має дві руки, просто — одна меншенька. Він дуже хвилювався щодо цього. Але якось справляємось".

Фото: Суспільне Рівне

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