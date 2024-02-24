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Вдову захисника з Тернопільщини Світлану Тленюк, яка народила двійню, виписали з пологового
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Вдову захисника з Тернопільщини Світлану Тленюк, яка народила двійню, виписали з пологового

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Світлана Тленюк
Лікар Стефан Хміль та вдова загиблого бійця Світлана Тленюк з дітьми. Фото: Суспільне Тернопіль

Вдову захисника з Тернопільщини Світлану Тленюк виписали з пологового. Сьогодні, 24 лютого, жінка з новонародженими донькою Ангеліною та сином Артуром повернулися додому.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Зустріти маму з новонародженими немовлятами до обласного клінічного перинатального центру "Мати і дитина" прийшли рідні, друзі, бойові побратими батька дітей Богдана Тленюка, який загинув, захищаючи Україну.

"Це просто неможливо передати. Це радість, це піднімається тиск, голова крутиться від щастя, серце вистрибує з грудей, ноги підкошуються. Це ж тримати в руках сердечка свого чоловіка, свого коханого — це просто щастя. Єдине, чого не вистачає, це його. Якби він був поруч з нами, це була б просто казка", — каже Світлана.

Світлану Тленюк, яка народила двійню, виписали з пологового
Генеральний директор перинатального центру Віктор Овчарук, лікар Стефан Хміль та Світлана Тленюк. Фото: Суспільне Тернопіль

"Нові патріоти України. Віримо в майбутнє, що ці діти будуть жити в вільній, незалежній Україні", — каже лікар Стефан Хміль.

лікар і пацієнтка
Стефан Хміль і Світлана Тленюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, звістку про те, що скоро стане батьком, її чоловік так і не почув.

"Мені дуже шкода, що чоловік так і не дізнався про вагітність. Він з першого дня хотів дітей, але в нас не виходило. Коли він прийшов у відпустку, я йому запропонувала екстракорпоральне запліднення. Виявилось, що в одній з клінік Тернополя для військових діє безкоштовна програма".

З нетерпінням чекав народження брата і сестри, — розповів молодший син Світлани від першого шлюбу Олексій.

"Братик дуже схожий на тата. Він такий спокійний. Сестричка більше схожа на маму, така примхлива. Любить трохи покричати, поплакати. Хлопчика буде звати Артур, від король Артур, а дівчинку — Ангеліна, від слова "ангел".

Вдову захисника з Тернопільщини Світлану Тленюк, яка народила двійню, виписали з пологового
Олексій, син Світлани. Фото: Суспільне Тернопіль

"Дуже велике щастя, переживаємо дуже за онуків наших золотих. Він дуже хотів, прагнув дітей, але він там, він їх буде оберігати з небес і ми впевнені, що він зараз тут, біля нас. Діти виростуть чесними і гідними людьми, як і їхній тато. Він буде ними пишатися і вони будуть знати, що їхній тато герой, що він загинув, щоб вони могли жити спокійно, в мирній і незалежній Україні", — сказали батьки загиблого військовослужбовця Василь і Тетяна Тленюк.

батьки
Батьки Богдана Тленюка. Фото: Суспільне Тернопіль

виписка з пологового
На матір з малюками чекають рідні та друзі. Фото: Суспільне Тернопіль

перинатальний центр Мати і дитина
Люди прийшли привітати Світлану з повітряними кульками, квітами і подарунками. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ми прийшли сьогодні привітати його дружину з народженням прекрасних двох діточок. Побратим наш загинув і вирішили зробити приємне жінці, привітати її замість нашого побратима. Він був би дуже радий, напевне, стрибав би до сьомого неба, але він, на жаль, не дізнався про це", — розповів Суспільному бойовий побратим Богдана Тленюка Тарас Глух.

військовослужбовці
Привітати жінку з народженням дітей прийшли побратими Богдана Тленюка. Фото: Суспільне Тернопіль

"Будемо робити все можливе і неможливе, щоб нашого ворога тут не було, щоб закінчити цю війну і щоб наші діти росли в мирній Україні", — сказав військовослужбовець Олег Іваськів.

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Привітати Світлану з народженням дітей прийшли побратими її загиблого чоловіка Фото: Суспільне Тернопіль
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Привітати Світлану з народженням дітей прийшли побратими її загиблого чоловіка Фото: Суспільне Тернопіль
1
Привітати Світлану з народженням дітей прийшли побратими її загиблого чоловіка Фото: Суспільне Тернопіль
1
Привітати Світлану з народженням дітей прийшли побратими її загиблого чоловіка Фото: Суспільне Тернопіль
1
Привітати Світлану з народженням дітей прийшли побратими її загиблого чоловіка Фото: Суспільне Тернопіль
1
Привітати Світлану з народженням дітей прийшли побратими її загиблого чоловіка Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, про те, що чекає двійню, Світлана Тленюк дізналася на третій день після похорону чоловіка. Жінці 47 років. Від першого чоловіка у неї було двоє синів. 24-річний Назар також загинув у бою на передовій. Чоловік Богдан був молодшим за неї на 10 років. Дітей у нього не було. Світлана народила двійню у день народження чоловіка.

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