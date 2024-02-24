Українські військові протягом доби на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області ліквідували 71 військовослужбовця російської армії.

Про це в Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Також за добу знищили два міномети, чотири гармати, комплекс відеоспостереження “Муром-М”, чотири одиниці автомобільної техніки, два розвідувальні БпЛА “ZALA” та “Supercam” та човен армії РФ, йдеться в повідомленні.

Знищені й три фортифікаційні споруди російських військ, повідомили в Силах оборони півдня.

Раніше український військовий з позивним “Гектор”, який зараз бере участь у бойових діях в Кринках, розповів Суспільному, що російським військовим не вдалося закріпитися на плацдармі у Кринках на лівому березі Дніпра Херсонської області.

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