Український військовий з Кринок: "Ворогу не вдалося закріпитися на плацдармі"

Російським військовим не вдалося закріпитися на плацдармі у Кринках на лівому березі Дніпра Херсонської області. Про це Суспільному розповів український військовий з позивним “Гектор”, який зараз бере участь у бойових діях в Кринках.

"Наступного дня, після виходу ЗСУ з Авдіївки, росіяни дійсно активізувалися. Вони більше десятка разів штурмували плацдарм і намагалися прорвати українську оборону. Нам вдалося відбити всі штурми. Було багато поранених і загиблих з російського боку, ми захопили полонених та їхнє озброєння. На жаль, не обійшлося без втрат і з нашого боку. Однак після цього невдалого наступу, штурмові дії росіян стали не такими чисельними".

Інформація про те, що російським військовим вдалося відбити село Кринки на лівому березі Херсонщини, зʼявилася 20 лютого. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з Володимиром Путіним. Пізніше в російських телеграм-каналах зʼявилося відео, де російські військові встановлюють прапор РФ у Кринках. 21 лютого оперативне командування “Південь” спростувало інформацію про зачищення плацдарму на лівобережжі Херсонщини.

“Вони (російські військові — ред.) дійсно встановили свою ганчірку в Кринках, — пояснює “Гектор”. — Впродовж дня вони посилали в село групи “прапороносців”, які намагалися добігти до найближчих руїн і встановити свій “аквафреш”. Не можу сказати скільки загалом таких груп було, але на власні очі бачив знищення нашими дронами трьох таких груп. Одній з груп вдалося почепити прапор до зруйнованого будинку та швидко втекти. Через 10 хвилин ми знищили цей прапор FPV-дроном”.

“Гектор” каже, що наразі село Кринки знищене повністю, у ньому не залишилося жодної вцілілої будівлі. Також він стверджує, що в Кринках більше немає цивільних, працюють лише військові.

“Росіяни всіляко намагаються ускладнити доступ українських сил оборони до Кринок і перервати наші логістичні шляхи, — говорить “Гектор”. — Однак нам вдалося організувати кілька таємних маршрутів. Їжа, вода та боєприпаси постачаються всіма можливими способами. Це складно небезпечно, але працює”.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося закріпитися на плацдармі в Кринках наприкінці осені 2023 року.

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