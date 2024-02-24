Сьогодні, 24 лютого, у Запоріжжі на Алеї Героїв встановили ще 20 призм із портретами та біографіями загиблих військових.

На відкритті побували кореспонденти Суспільного.

Алея Героїв у Запоріжжі, 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

На Алеї Героїв розмістили призму про військового Романа Буйного. Його батько розповідає, що син на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до ТРО під Одесою, згодом перевели під Запоріжжя, де він і загинув:

"Роман загинув за місяць боїв. Прилетів снаряд з артилерії... Було багато уламків... Йому було 29 років...".

Сергій Буйний, батько загиблого Романа Буйного. Фото: Суспільне Запоріжжя

Призма з портретом та біографією Романа Буйного, Запоріжжя, 24 лютого 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Алея Героїв у Запоріжжі, 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Чоловік Ольги Череватої загинув під час артилерійського обстрілу біля Лисичанська. Жінка каже: навіть і не здогадувалася, що коханий на передовій, бо він їй цього не казав:

"Я вже зі сповіщення дізналася, де він дійсно знаходився. Ми прожили 16 років разом. Він був чудовим, завжди допомагав, він був найкращим. Звідки ми родом, там не має людини, яка б щось погане сказала про нього".

Ольга Черевата біля призми з портретом та біографією чоловіка. Фото: Суспільне Запоріжжя

Алея Героїв у Запоріжжі, 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Рідні біля призми з портретом та біографією загиблого військового Альберта Радченка. Фото: Суспільне Запоріжжя

Алея Героїв у Запоріжжі, 24 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Біля призми з портретом та біографією Юрія Дєдушева стоять його діти. Фото: Суспільне Запоріжжя

55-річний чоловік Ірини Мордовець добровільно став на захист країни, воював на Донеччині:

"Він був патріотом. Він почав розмовляти українською, російською не хотів, бо надивися на всі жахіття".

Ірина Мордовець, дружина загиблого Юрія Наумова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Призма з портретом та біографією Юрія Наумова, Запоріжжя, 24 лютого 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині на Алеї Героїв встановили вже 94 призми, присвячені загиблим військовим.

Квіти біля призми загиблим військовим. Фото: Суспільне Запоріжжя

Суспільне повідомляло, що Алею Героїв у Запоріжжі відкрили 1 жовтня.

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