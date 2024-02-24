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Постраждалі внаслідок удару "шахедами" по Одесі, обстріл Нікопольщини — як минула ніч у регіонах
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Постраждалі внаслідок удару "шахедами" по Одесі, обстріл Нікопольщини — як минула ніч у регіонах

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Постраждалі внаслідок удару "шахедами" по Одесі, обстріл Нікопольщини — ніч у регіонах
Наслідки атаки по Одесі 23 лютого 2024 року. Зруйнований будинок. Фото: прокуратура Одеської області

Росія другу ніч поспіль атакує Одеську область ударними безпілотниками. Наразі відомо про одного загиблого та трьох постраждалих в Одесі. Поранених у важкому стані доставили до лікарні. Також росіяни атакували безпілотниками й інші регіони.

Про ситуацію в регіонах Суспільному станом на 9.00 повідомили за даними обласних державних адміністрацій.

Кіровоградщина: вночі працювала ППО. Внаслідок падіння уламків на територію одного з підприємств у Кропивницькому районі є пошкодження адмінбудівлі, зруйновано господарську будівлю. Без постраждалих.

Чернігівщина: за добу — 4 обстріли (14 вибухів). Військо РФ із мінометів обстрілювало Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 64 вибухи з мінометів, артилерії, РСЗВ, танку, також були обстріли зі стрілецької зброї. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Попередньо — без наслідків.

23 лютого протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 148 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Запорізька область: окупанти РФ посилили обстріли області, минулої доби військо РФ завдало 614 ударів по 11 населених пунктах. Росіяни атакували 86 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку, здійснили 46 РСЗВ-обстрілів Роботиного й Малої Токмачки, а також вгатили 12 авіаснарядами по Оріхову, Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці. 470 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Преображенки, Роботиного, Малинівки, Новоданилівки, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

Внаслідок удару по Таврійському поранення отримала сімейна пара, 26-річного чоловіка та 28-річну жінку доправили до лікувальної установи.

Дніпропетровщина: 24 лютого двічі за ніч російська армія обстрілювала Нікопольщину. Випустила понад півдесятка артснарядів. Під удар потрапило одне з сіл Марганецької громади та райцентр. Люди неушкоджені.

Внаслідок прильоту дрона по житловій багатоповерхівці 23 лютого дві людини загинули. Це літній чоловік та жінка. Їх тіла рятувальники дістали ввечері з-під завалів.

24 лютого у Дніпрі оголошено День жалоби.

Також протягом минулої доби було 11 атак на Нікопольщину. Били росіяни по райцентру, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарські споруди, потрощене підприємство. Люди цілі.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів війська РФ зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.

Близько ночі відбувся російський обстріл с. Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі. Постраждалі відсутні.

Також минулої доби керованою авіабомбою росіяни обстріляли с. Вільхуватка Куп’янського району. Інформація про пошкодження та потерпілих не надходила. Дані уточнюються.

Луганщина: авіаційних ударів з боку війська РФ протягом 23 лютого зазнали Новоєгорівка, Макіївка та Білогорівка. Невське та Білогорівка постраждали від мінометів та артилерії.

За добу росіяни здійснили 153 обстріли (535 снарядів).

Донеччина: під вогнем росіян опинилися Мирноград, Красногорівка, Сіверськ, Курахове, смт Очеретине, с. Миролюбівка, с. Шахтарське, с. Миколаївка, с. Богоявленка, с. Сокіл, с. Соловйове, с. Максимільянівка, с. Новоселівка Перша, с. Веселий Гай, с. Срібне, с. Полтавка

Пошкоджено 37 житлових будинків (з них 1 — багатоквартирний), будівля школи-інтернату, 9 цивільних автомобілів, 2 причепи, 4 вантажні автомобілі, 2 будівлі зерносховищ, майстерня, ЛЕП.

На Донеччині за добу: 1 загиблий та 2 поранених.

Миколаївщина: вночі на Миколаївщині знищено два БпЛА типу “Shahed 131/136” та керовану авіаційну ракету Х-59. Вночі військо РФ завдало артилерійських обстрілів по береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Минулої доби та сьогодні вночі військо РФ завдало артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також 23 лютого під російськими артилерійськими обстрілами була Куцурубська громада. Постраждалих немає. Вдень 23 лютого ракетного удару зазнала Веснянська громада. Влучання зафіксовано по відкритій місцевості. Без постраждалих.

Одещина: Росія другу ніч поспіль атакує область ударними безпілотниками. Внаслідок російського обстрілу виникло руйнування з наступним загорянням житлового будинку в Одесі.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні. Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток.

Ще одна постраждала 72-річна жінка , яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% п.т. та переломи кінцівок.

Продовжується розбір завалів та деблокування тіла загиблого чоловіка.

Херсонщина: за добу військо РФ здійснило 20 обстрілів 11 населених пунктів, у т.ч. — 7 обстрілів по м. Херсон. У Херсоні пошкоджено 11 багатоповерхових та 8 приватних будинків, 3 складські будівлі, 9 приватних автомобілів, приватні гаражі, 4 адмінбудівлі, 2 будівлі магазинів, трансформаторна підстанція.

Також під російськими ударами опинилися населені пункти Новотягинка, Тягинка, Придніпровське, Кізоміс, Зміївка, Інгулець, Велетенське, Станіслав, Осокорівка, Антонівка.

За добу на Херсонщині: 4 людини дістали поранення.

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