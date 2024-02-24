Генштаб: вночі збили всі "шахеди", на фронті відбулося 84 бойових зіткнення

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу “Shahed”. Підрозділи протиповітряної оборони знищили всі 12 дронів-камікадзе. На фронті протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. На Мар’їнському напрямку військо РФ 44 рази намагалося прорвати оборону українських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 лютого.

Загалом військо РФ завдало 10 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснило 141 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Торське, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Часів Яр, Курдюмівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області та Мала Токмачка, Роботине і Новоданилівка на Запоріжжі.

Під артилерійський вогонь російських окупантів потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ здійснило 2 безуспішні атаки на позиції українських захисників в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки росіян в районі населеного пункту Терни, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів РФ в районах Богданівки та Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак війська РФ в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де окупанти РФ 44 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.

На Запорізькому напрямку відбили 8 атак росіян біля Роботиного.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів РФ. Зазнаючи втрат, військо РФ не полишає спроб витіснити українські підрозділи. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 8 безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.