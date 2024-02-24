Прокуратура розпочала розслідування за фактом дронової атаки по Одесі ввечері 23 лютого. Її кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.

Про це 24 лютого повідомили в прокуратурі Одеської області.

Внаслідок атаки "шахедів" в Одесі зруйновано одноповерхових житловий будинок, загинув 70-річний чоловік. Ще троє місцевих жителів отримали поранення, вони у лікарні.

Наразі триває огляд місця влучання збитого безпілотника, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень, додали в прокуратурі.

Наслідки дронової атаки по Одесі ввечері 23 лютого 2024 року. Фото: прокуратура Одеської області

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок дронової атаки ввечері 23 лютого 2024 року. Фото: прокуратура Одеської області

Досудове розслідування розпочали за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. За це передбачено від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Уламки збитого дрона, яким російська армія атакувала Одещину ввечері 23 лютого 2024 року. Фото: прокуратура Одеської області

Що відомо про атаку Одеси 23 лютого

Повітряну тривогу оголосили в області близько 20:45. У Повітряних силах кілька разів інформували про рух російських безпілотників в області та місті.

Під час повітряної атаки сили ППО збили п'ять російських дронів. Один з них упав в житловий квартал та зруйнував одноповерховий житловий будинок.

З-під завалів дістали одного загиблого. Поранення отримали ще три жінки, їх у важкому стані госпіталізували, розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Розбір завалів тривав понад три години, на місці працював 41 рятувальник, повідомили в ДСНС.

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