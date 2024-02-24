На війні в Україні військо РФ втратило літак і 770 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 24 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 409 010 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 770 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 6534 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 12425 (+15) од,
- артилерійських систем — 9952 (+36) од,
- РСЗВ — 999 (+0) од,
- засоби ППО — 684 (+2) од,
- літаків — 340 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7659 (+31),
- крилаті ракети — 1905 (+2),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12988 (+28) од,
- спеціальна техніка — 1576 (+1).
Дані уточнюються.