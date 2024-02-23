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Останні 5 місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок — Шмигаль
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Останні 5 місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок — Шмигаль

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Останні 5 місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що останні 5 місяців Україна не продає зерно, кукурудзу, насіння соняшника та ріпак на польський ринок.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, український уряд 16 вересня 2023 року схвалив рішення стосовно ліцензування експорту частини агропродукції.

"Тобто, без дозволу Польщі зараз неможливо експортувати зерно, кукурудзу, ріпак та соняшник на польський ринок. Зараз таких дозволів немає — відповідно експорту теж немає", — пояснив прем'єр-міністр.

Посадовець також зазначив, що через польський кордон сьогодні проходить лише 5% аграрного експорту України. Тоді як основний маршрут — це "зерновий коридор" через Чорне море.

"Блокада б'є по всій польсько-українській торгівлі, по економіці держав. Від неї програє не лише Україна, програють польські підприємці, які експортують на наш ринок товарів на 12 мільярдів доларів щороку", — додав Шмигаль.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

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