На Сумщині з початку великої війни загинуло щонайменше 242 цивільних мешканців, серед них 13 дітей. Скільки людей отримали поранення, яка кількість пошкоджених та зруйнованих цивільних об'єктів внаслідок повномасштабного вторгнення — Суспільне дізналося у Сумській обласній прокуратурі.

З початку великої війни відомо щонайменше про 242 цивільних мешканців, які загинули на Сумщині. Серед них 13 дітей.

Архівне дитяче фото Романа, який загинув у Пожні 26 жовтня 2023 р. Хлопцю було 16 років. Фото: Суспільне Суми

Зокрема у 2023 році загинули четверо дітей. Мова про Дмитра з Білопілля, Софію з Угроїдів, Романа з Пожні та Богдану з Середини-Буди.

Поховання 13-річної Софії з Угроїдів, яка загинула внаслідок російського обстрілу, 12 жовтня, 2023 р. Фото: Суспільне Суми

Також у березні 2022 року внаслідок авіаудару по вул. Роменська у Сумах загинули 14 людей, з них — чотири дитини.

Зруйновані будинки після авіаудару РФ по вул. Роменська у Сумах в ніч проти 8 березня, 2022 р. Фото: Суспільне Суми

За даними ОВА, загальна кількість загиблих у 2023 році на Сумщині — 85 мешканців.

За два роки повномасштабного вторгнення поранення отримала щонайменше 381 людина.

Наслідки обстрілу Краснопілля 17 грудня, 2023 р, через який загинула жінка. Фото: Суспільне Суми

Знищено та пошкоджено 5 730 цивільних об’єктів:

4 583 житлових будинків та домогосподарств;

138 навчальних та виховних закладів;

22 медичні заклади;

6 культурних та 10 релігійних споруд;

355 об’єктів критичної інфраструктури — газопроводи, водопроводи та електромережі.

Зруйнована Білопільська гімназія № 4 внаслідок російського авіаудару 23 березня, 2023 р. Тоді під завалами загинув охоронець. Фото: Суспільне Суми

Загалом зареєстровано 1 997 кримінальних правопорушень за фактами порушення законів та звичаїв війни, зазначили у Сумській обласній прокуратурі.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram