На Сумщині з початку великої війни загинуло щонайменше 242 цивільних мешканців, серед них 13 дітей. Скільки людей отримали поранення, яка кількість пошкоджених та зруйнованих цивільних об'єктів внаслідок повномасштабного вторгнення — Суспільне дізналося у Сумській обласній прокуратурі.
З початку великої війни відомо щонайменше про 242 цивільних мешканців, які загинули на Сумщині. Серед них 13 дітей.
Зокрема у 2023 році загинули четверо дітей. Мова про Дмитра з Білопілля, Софію з Угроїдів, Романа з Пожні та Богдану з Середини-Буди.
Також у березні 2022 року внаслідок авіаудару по вул. Роменська у Сумах загинули 14 людей, з них — чотири дитини.
За даними ОВА, загальна кількість загиблих у 2023 році на Сумщині — 85 мешканців.
За два роки повномасштабного вторгнення поранення отримала щонайменше 381 людина.
Знищено та пошкоджено 5 730 цивільних об’єктівІнформація станом на 23 лютого 2024 року.:
- 4 583 житлових будинків та домогосподарств;
- 138 навчальних та виховних закладів;
- 22 медичні заклади;
- 6 культурних та 10 релігійних споруд;
- 355 об’єктів критичної інфраструктури — газопроводи, водопроводи та електромережі.
Загалом зареєстровано 1 997 кримінальних правопорушень за фактами порушення законів та звичаїв війни, зазначили у Сумській обласній прокуратурі.
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