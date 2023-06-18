У Білопіллі на Сумщині внаслідок обстрілу загинув батько з дитиною

18 червня внаслідок обстрілу у Білопіллі на Сумщині загинув батько з дитиною. Про це Суспільному повідомив міський голова Юрій Зарко.

У Сумській обласній прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування щодо загибелі 4-річного хлопчика та його батька у Білопіллі, внаслідок ударів сил РФ.

Також у ГУНП в Сумській області зазначили, що 38-річний загиблий чоловік — старший лейтенант поліції Роман Бабенко.

“Як раз проходив батько з сином. І буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках”, - розповів Юрій Зарко.

Білопілля після обстрілів сил РФ, Сумська область. 18.06.2023. Фото: Юрій Зарко

За словами міського голови, це сталося близько 16:20. Також Юрій Зарко додав, що були потужні вибухи у центрі міста.

Білопілля після обстрілів сил РФ, Сумська область. 18.06.2023. Фото: Юрій Зарко

За попередньою інформацією, влучання були біля місцевого гуртожитку, по приміщенню кінотеатру, в житловий будинок.

Що відомо про обстріли Сумщини 17 червня

Вночі та вранці 17 червня сили РФ обстрілювали території шести громад Сумщини. У Середино-Будський пошкоджений приватний будинок.

Протягом 17 червня російські військові здійснили 21 обстріл прикордонних територіальних громад Сумщини. Зафіксовано 119 вибухів.

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