Четверо дітей з Сумщини у 2023 році загинули через атаки російської армії

Протягом 2023 року на Сумщині загинуло четверо дітей через атаки армії Росії на область. За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за інформацією прокуратури, на Сумщині загинуло 13 дітей.

Дмитро з Білопілля

18 червня хлопчик зі своїм 38-річним батьком Романом Бабенком бігли в укриття під час тривоги, коли в трьох метрах від них розірвався російський снаряд. "Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках”, – розповів Білопільський міський голова Юрій Зарко.

13-річна Софія Гвоздовська з Угроїдів

Дівчина загинула 10 жовтня в селі Угроїди Краснопільської громади. Софія знаходилася біля місцевої школи, коли почався російський обстріл. Через розльоти уламків дівчина отримала поранення у пахову частину тіла. "Коли почався обстріл, почала бігти – інший прильот, і вона потрапила під нього", – розповів заступник голови Краснопільської громади Василь Лавриненко.

З Угроїдів до Сум поранену дитину везла краснопільська бригада медиків, вони проводили реанімаційні заходи, але Софія померла. Її поховали 12 жовтня.

16-річний Роман Білецький з Пожні

Хлопець загинув через артобстріл російської армії по Великописарівській громаді. Про той день Суспільному розповів дідусь Романа – вони в селі жили разом. “Коли розпочався обстріл, Роман згадав, що його кози припнуті на покосі на городі. Побіг їх рятувати. Потім намагався зайти в хату, бо були гучні постріли. У момент, коли він піднявся на крильце, вже відкрив двері в коридор — прилетів снаряд. Снаряд прилетів на наш сінник, який у садочку. Вибух відбувся не на землі, а зверху на даху, на шифері. Його вразило в легені, вирвало все. І в ногу", — пригадав дідусь Романа Володимир Заруба.

Семирічна Богдана з Середини-Буди

Дівчинка загинула під час обстрілу міста вдень 28 листопада. Вона отримала поранення разом зі своїм вітчимом, коли вони перебували в машині. Згодом Богдана померла в лікарні.

Наслідки обстрілу Середини-Буди на Сумщині, 28 листопада 2023 р. Фото: Сумська обласна прокуратура

За попередніми даними, армія Росії з РСЗВ обстріляла цивільну інфраструктуру Середини-Буди. Тоді також загинули дві жінки, двоє чоловіків були поранені.

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