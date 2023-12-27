НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Четверо дітей з Сумщини у 2023 році загинули через атаки російської армії
ДІТИВторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬРегіони

Четверо дітей з Сумщини у 2023 році загинули через атаки російської армії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Протягом 2023 року на Сумщині загинуло четверо дітей через атаки армії Росії на область. За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за інформацією прокуратури, на Сумщині загинуло 13 дітей.

Дмитро з Білопілля

18 червня хлопчик зі своїм 38-річним батьком Романом Бабенком бігли в укриття під час тривоги, коли в трьох метрах від них розірвався російський снаряд. "Вони просто бігли в укриття і буквально не добігли 5 метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках”, – розповів Білопільський міський голова Юрій Зарко.

13-річна Софія Гвоздовська з Угроїдів

Дівчина загинула 10 жовтня в селі Угроїди Краснопільської громади. Софія знаходилася біля місцевої школи, коли почався російський обстріл. Через розльоти уламків дівчина отримала поранення у пахову частину тіла. "Коли почався обстріл, почала бігти – інший прильот, і вона потрапила під нього", – розповів заступник голови Краснопільської громади Василь Лавриненко.

З Угроїдів до Сум поранену дитину везла краснопільська бригада медиків, вони проводили реанімаційні заходи, але Софія померла. Її поховали 12 жовтня.

16-річний Роман Білецький з Пожні

Хлопець загинув через артобстріл російської армії по Великописарівській громаді. Про той день Суспільному розповів дідусь Романа – вони в селі жили разом. “Коли розпочався обстріл, Роман згадав, що його кози припнуті на покосі на городі. Побіг їх рятувати. Потім намагався зайти в хату, бо були гучні постріли. У момент, коли він піднявся на крильце, вже відкрив двері в коридор — прилетів снаряд. Снаряд прилетів на наш сінник, який у садочку. Вибух відбувся не на землі, а зверху на даху, на шифері. Його вразило в легені, вирвало все. І в ногу", — пригадав дідусь Романа Володимир Заруба.

Семирічна Богдана з Середини-Буди

Дівчинка загинула під час обстрілу міста вдень 28 листопада. Вона отримала поранення разом зі своїм вітчимом, коли вони перебували в машині. Згодом Богдана померла в лікарні.

Четверо дітей з Сумщини у 2023 році загинули через атаки російської армії
Наслідки обстрілу Середини-Буди на Сумщині, 28 листопада 2023 р. Фото: Сумська обласна прокуратура

За попередніми даними, армія Росії з РСЗВ обстріляла цивільну інфраструктуру Середини-Буди. Тоді також загинули дві жінки, двоє чоловіків були поранені.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
В Обухові підліток підірвав гранату у під'їзді багатоповерхівки, його затримали
В Обухові підліток підірвав гранату у під'їзді багатоповерхівки, є постраждалі
У Черкасах розширили перелік родин, які мають право отримувати виплати на дітей
У Черкасах розширили перелік родин, які мають право отримувати виплати на дітей
Новонароджені з 22 до 29 грудня 2023 у Полтаві: що про них відомо
У Полтаві за останній тиждень 2023-го народилося більше дівчат
На початок