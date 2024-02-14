85 цивільних загинуло у 2023 році на Сумщині через російські атаки — ОВА

85 цивільних загинуло на Сумщині у 2023 році внаслідок повномасштабного вторгнення. Ще 14 мешканців були вбиті диверсійно-розвідувальними групами.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, у 2023 році Сумщина зазнала близько 8 тисяч обстрілів. За січень 2024 року армія РФ вже здійснила понад 1 200 обстрілів громад області. У обласній військовій адміністрації додали, що значно активізувались диверсійно-розвідувальні групи. Минулого року вони вбили 14 цивільних.

У грудні 2023 року у Сумській обласній прокуратурі Суспільному повідомили, що за рік в області загинули чотири дитини. Мова про Дмитра з Білопілля, Софію з Угроїдів, Романа з Пожні та Богдану з Середини-Буди.

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