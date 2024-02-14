НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
85 цивільних загинуло у 2023 році на Сумщині через російські атаки — ОВА
СМЕРТЬВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиДІТИРегіони

85 цивільних загинуло у 2023 році на Сумщині через російські атаки — ОВА

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

85 цивільних загинуло на Сумщині у 2023 році внаслідок повномасштабного вторгнення. Ще 14 мешканців були вбиті диверсійно-розвідувальними групами.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, у 2023 році Сумщина зазнала близько 8 тисяч обстрілів. За січень 2024 року армія РФ вже здійснила понад 1 200 обстрілів громад області. У обласній військовій адміністрації додали, що значно активізувались диверсійно-розвідувальні групи. Минулого року вони вбили 14 цивільних.

У грудні 2023 року у Сумській обласній прокуратурі Суспільному повідомили, що за рік в області загинули чотири дитини. Мова про Дмитра з Білопілля, Софію з Угроїдів, Романа з Пожні та Богдану з Середини-Буди.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Херсон, обстріли РФ, лікарня
19-річний хлопець, який був поранений внаслідок денного російського обстрілу Херсона, помер у лікарні
Загиблі були подружжям: в ДБР розповіли подробиці вибуху в автомобілі у Чернігові
Загиблі були подружжям: в ДБР розповіли подробиці вибуху в автомобілі у Чернігові
Вижив в полоні та загинув в ДТП: на Черкащині поховали загиблого захисника
Вижив в полоні та загинув в ДТП: на Черкащині поховали загиблого захисника
Військовий Вадим Огойко з Хмельниччини
У російсько-українській війні загинув військовий Вадим Огойко з Хмельниччини
На початок