Зустріч з польськими урядовцями на кордоні сьогодні не відбулася — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні 23 лютого не відбулася.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці та наших можливостях краще захищатися", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр нагадав, як місяць тому його польський колега Дональд Туск у Києві погоджувався з тим, що блокування кордону шкодить обом державами й важливо не допускати подібних інцидентів.

"Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації. Ми розуміємо складності, з якими стикається уряд Польщі. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч", — підкреслив посадовець.

Шмигаль вказав, що президент Володимир Зеленський запропонував польському керівництву Польщі майданчик на кордоні, аби домовитися та знайти компроміс як рівні партнери та союзники.

"І уряд України сьогодні тут. Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", — додав прем'єр.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.