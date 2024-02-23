Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що бере активну участь у розв'язанні проблеми блокади українського-польського кордону. Зокрема омбудсмен ініціював термінове експертне обговорення щодо цієї ситуації та провів онлайн зустріч зі своїм польським колегою Марчіном Вьочеком.

Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram.

За його словами, метою розмови із польським омбудсменом був пошук розв'язання проблеми із блокадою протестувальниками перевезення української агропродукції.

За результатами зустрічі, Лубінець заявив, що, зокрема, направить офіційний лист до Вьочека із зазначенням усіх порушень прав українців на території Польщі та проханням у подальшому їхньому захисті.

"Омбудсмен Польщі проведе консультації з представниками уряду та інших гілок влади на території Польщі щодо цього питання", — сказав уповноважений ВР з прав людини.

До того ж Лубінець ініціював термінове проведення експертне обговорення з залученням експертів із двох сторін, зокрема представників агропромислових підприємств, у присутності його самого та польського колеги.

"Окрім цього, відмітив, що коли повертався зі службового відрядження з Катару цими вихідними, на кордоні Польщі та України поспілкувався з протестувальниками. Ми готові робити кроки для розв’язання цієї ситуації. Україна та Польща мають бути разом, адже від розбрату виграє тільки один противник – країна-агресор", — сказав Лубінець і додав, що Вьочек зазначив, що він особисто і польський народ на боці України.

"Також він (Вьочек — ред.) наголосив: якщо на території Польщі є українці, чиї права порушені, вони можуть у будь-який час звернутися до його інституції", — сказав Лубінець.

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів України у Європі та передусім у Польщі щодо ситуації на українсько-польському кордоні. За його словами, він доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між двома державами. Зеленський запросив польських прем'єра та президента підтримати цей діалог. Він також звернувся до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь її представник.

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Європейської комісії для вирішення ситуації на кордоні.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українські й польські урядовці зустрінуться у Варшаві 28 березня задля розв'язання проблеми блокади польсько-українського кордону.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. 20 лютого, українські перевізникирозпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".

Цього ж дня на низці пунктів пропуску польські фермери посилили блокаду. Поблизу ПП "Медика-Шегині" протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.