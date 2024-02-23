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У Щербанівській ТГ на Полтавщині роздали дитячий зимовий одяг пільговикам
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У Щербанівській ТГ на Полтавщині роздали дитячий зимовий одяг пільговикам

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У Щербанівській ТГ на Полтавщині роздали дитячий зимовий одяг пільговикам
Фото: Суспільне Полтава

У Розсошенському спорткомплексі, що у Щербанівській ТГ, роздали дитячий зимовий одяг, для пільгових категорій. Зокрема, отримати його могли діти-ВПО, з інвалідністю та з багатодітних родин.

Про це Суспільному розповіла начальниця відділу сім’ї, молоді та спорту Щербанівської сільради Олена Каменцева.

За даними Суспільного до спорткомплексу прийшли близько двадцяти людей. Майже всі вони – внутрішньо-переміщені особи.

У Щербанівській ТГ на Полтавщині роздали дитячий зимовий одяг пільговикам
У Щербанівській ТГ на Полтавщині роздали дитячий зимовий одяг пільговикам. Фото: Суспільне Полтава

"Онуці 5 років оце буде літом. Уже видавали в кінці 22 року тут теплий одяг", — розповів переселенець із Луганщини Андрій Мірошніченко, який прийшов за одягом .

Катерина Комісаренко із Краматорська у Великий Тростянець, що у Щербанівській громаді, разом із чотирма дітьми приїхала рік тому. Розповіла, що цей зимовий одяг для дітей знадобиться вже на наступний рік.

У Щербанівській ТГ роздали дитячий зимовий одяг пільговикам
Дитячий зимовий одяг. Фото: Суспільне Полтава

"На другий рік буде. Речі потрібні: взуття, все потрібно дітям. Оренда житла, – важко платити. І з продуктами теж", — поділилася переселенка Катерина Комісаренко.

Гуманітарну допомогу виконавчий комітет Щербанівської сільської ради отримав від міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Призначена вона для дітей внутрішньо-переміщених осіб та пільговиків віком від року до чотирнадцяти. Загалом наборів було 152.

"У комплект входить куртка, комбінезон, шкарпетки, рукавиці, взуття, термобілизна та шапка з шарфом. Можуть отримати ті, які зареєстровані на нашій території, у наших селах знаходяться: Розсошенці, Щербані, Буланово. Усі, які зареєстровані у нас у громаді", — розповіла начальниця відділу сім’ї, молоді та спорту Щербанівської сільради Олена Каменцева.

У Щербанівській ТГ нині живе близько п’ятиста дітей-переселенців, 62 дитини з інвалідністю та 120 багатодітних родин із 318 дітьми, повідомила начальниця відділу сім’ї, молоді та спорту Щербанівської сільради Олена Каменцева.

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