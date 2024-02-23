Понад місяць військовослужбовці 47-ї бригади воюють на танках Abrams. Підрозділ показав перше відео їх бойової роботи на Авдіївському напрямку.

Кадри роботи Abrams бригада опублікувала в Facebook.

"І поки російські окупанти намагаються зрозуміти, де танки Abrams, танкісти 47-ї окремої механізованої бригади вже понад місяць розбирають російських загарбників та їхню техніку на молекули", — написали у повідомленні.

Там додали, що це — Авдіївський напрямок.

"Це — перше відео застосування у бою танка Абрамс", — додали у Міністерстві оборони України.

Що відомо про передачу Abrams Україні

Американський президент Джо Байден 25 січня 2023 hjre заявив, що США передадуть Україні 31 танк M1 Abrams і запчастини до них.

Abrams є частиною приблизно 300 танків, які обіцяли західні союзники, включаючи Leopard 2 з Іспанії та Німеччини, Challenger 2 з Великої Британії та Leclerc з Франції.

25 вересня 2023 року президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Україну прибула перша партія американських танків.

Що відомо про танк Abrams

M1 Abrams — основний бойовий танк третього покоління виробництва Сполучених Штатів. Він є озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн і збройних конфліктів.

Важливими особливостями танка є застосування потужних газотурбінних двигунів (що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8), обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк.

Abrams є одним з найважчих танків, які перебувають в експлуатації на початку XXI століття.

Танк M1 А1 Abrams на базі Графенвер в Німеччині, де проходили тренування українські військові. Фото: Олена Куренкова / Суспільне

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