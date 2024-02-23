У Хотинській громаді Чернівецької області облаштують спортивний зал для молоді. Роблять це на базі дитячо-юнацької спортивної школи. За грантові 10 тисяч доларів закупили інвентар, а за гроші з бюджету громади зробили ремонт у приміщеннях.

Про це у коментарі Суспільному сказала начальниця відділу економічного розвитку та міжнародного співробітництва Хотинської міськради Любов Петрова.

За її словами, з потребою облаштування спортивного залу з обладнанням звернулася молодіжна рада міста.

"Це програма, яка вимагає взаємної співпраці. Ми зробили ремонти у відповідних кімнатах дитячої-юнацької спортивної школи. Вже завезли туди інвентар”, – каже Любов Петрова.

Фото надала Любов Петрова

Для залу закупили бігові доріжки, тренажер для ніг, лаву з тягою та стійками, штанги, грифи, гантелі та м'ячі для фітнесу, килимки для йоги, степ-платформи, фітнес-станцію, фітнес-батут, велотренажер.

Спортивний зал завершують облаштовувати, він запрацює впродовж місяця, каже Петрова.

Автори: Тетяна Грабна, Марія Мороз

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