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Армія РФ обстріляла Новотягинку на Херсонщині: поранений чоловік
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Армія РФ обстріляла Новотягинку на Херсонщині: поранений чоловік

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Херсонщина, обстріли РФ, зруйнований будинок
Пошкоджений після російського обстрілу будинок, Херсонщина, лютий 2024 року. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

Ввечері 22 лютого російська армія обстріляла Новотягинку Херсонської області. Постраждав 72-річний чоловік.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

Повідомляється, що потерпілий під час атаки перебував на подвірʼї власної оселі. У нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення плеча. Чоловіка доправили до лікарні.

Крім цього, зранку 22 лютого російські війська обстріляли Львове Бериславського району Херсонської області, загинула людина.

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