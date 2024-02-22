Армія РФ обстріляла Новотягинку на Херсонщині: поранений чоловік

Ввечері 22 лютого російська армія обстріляла Новотягинку Херсонської області. Постраждав 72-річний чоловік.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

Повідомляється, що потерпілий під час атаки перебував на подвірʼї власної оселі. У нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення плеча. Чоловіка доправили до лікарні.

Крім цього, зранку 22 лютого російські війська обстріляли Львове Бериславського району Херсонської області, загинула людина.

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