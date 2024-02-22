Армія РФ за добу 287 разів атакувала Херсонщину: загинула людина, є поранені

Упродовж минулої доби російська армія 287 разів атакувала територію Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За повідомленням очільника ОВА, військові РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області, стільникову вежу у Бериславському районі, архівну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні. Одна людина загинула, ще двоє — отримали поранення.

Що відомо про обстріли Херсонщини 22 лютого 2024 року

Російські війська вранці обстріляли Львове Бериславського району Херсонської області, загинув 59-річний чоловік. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством

Військові РФ з безпілотника атакували Берислав на Херсонщині. Скинули вибухівку з дрона на 49-річного жителя. Його доправили до лікарні.

Ввечері російська армія обстріляла Новотягинку Херсонської області. Постраждав 72-річний чоловік, його шпиталізували.

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