Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перші винищувачі F-16 з'являться у повітряному просторі України "ще до літа".

Про це посадовиця повідомила під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Львові 23 лютого.

"Єдина причина, чому ми затримуємося з передачею F-16 в Україну — просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування винищувачів, а також навчання для F-16 набагато довше й триваліше, ніж для будь-яких інших систем", — зазначила Фредеріксен.

Данська прем'єрка вказала, що навчання українських пілотів почалося ще у серпні 2023 року, й проходить "дуже швидко та дуже добре".

Своєю чергою Зеленський підкреслив, що саме Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення стосовно постачання винищувачів F-16, і Україна вдячна за "кожен з проявів данської підтримки".

"Ми працюємо зараз над тим, щоб українські F-16 почали реально захищати українське небо. І сьогодні є і новий оборонний пакет від Данії, і це, до речі, вже п'ятнадцятий", — додав президент.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.