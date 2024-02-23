На вулиці Текстильників, 1А у Чернівцях відкрили ще одну амбулаторію від міської поліклініки №1. Там сімейні лікарі обслуговуватимуть майже 5 тисяч жителів району. Раніше вони були змушені їхати майже 4 кілометри, щоб отримали медпослуги в поліклініці на вулиці Шкільній.

Про це Суспільному розповів заступник директора з медичної частини поліклініки Віктор Волощук.

"Думаю, людям буде зручніше. Мешканцям вулиць Текстильників, Миру та Жасминної доводилося звертатися за допомогою на вулицю Шкільну, 6. Це далекувато. А це й люди з хронічними хворобами. А тут – доступність", – каже Волощук.

В амбулаторії надаватимуть первинну медичну допомогу п'ятеро сімейних лікарів. Вони працюватимуть у дві зміни по буднях з 9:00 до 19:00. Записатися можна через колцентр за номерами: 050 820 0808, 067 820 0808 або через лікарів.

Фото: Суспільне Чернівці

Фото: Суспільне Чернівці

Також у приміщенні облаштували кабінет для денного стаціонару та маніпуляційну. Крім цього, планують в одному з кабінетів надавати послуги УЗД-діагностики.

Амбулаторію облаштували в орендованому приміщенні – заклад сплачує за нього обласній раді 4 тисячі гривень щомісяця. За майже 2 мільйони гривень вартував ремонт приміщення – роботи тривали два роки. Ще за 400 тисяч гривень купили медичне обладнання. На ремонт та обладнання спрямували гроші, які заклад заробив від НСЗУ за надані послуги.

Що відомо про амбулаторії поліклініки №1

Загалом поліклініка №1 має чотири амбулаторії, каже Волощук. Три з них у Чернівцях, одна — у Коровії.

У березні 2023 року відкрили амбулаторію на Калічанці — там обслуговують понад чотири тисячі пацієнтів.

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