Тепло й вітряно. Якою вихідними буде погода на Кіровоградщині

24 та 25 лютого на території Кіровоградської області очікують хмарну з проясненнями погоду, без опадів та з поривами вітру. Денна температура повітря перевищуватиме десять градусів тепла.
Субота, 24 лютого: хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду, місцями пориви — до 15-20 метрів за секунду.
Нічна температура повітря коливатиметься в межах 2-7 градусів тепла, денна становитиме 7-12 градусів.
Неділя, 25 лютого: хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду, місцями пориви — до 15-20 метрів за секунду.
Нічна температура повітря коливатиметься в межах 2-8 градусів тепла, денна становитиме 6-12 градусів.
Читати ще