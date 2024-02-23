Кубраков: урядова команда працює на кордоні з Польщею. Які рішення ухвалили

Урядова команда на виконання доручення президента України у п'ятницю, 23 лютого, працює на кордоні з Польщею, щоб підтримати сталість і ритмічність експорту та запустити альтернативні маршрути експорту та імпорту.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як відзначив міністр, підготували перелік рішень, які починають реалізовувати.

Перше – це запуск контейнерних перевезень Дунаєм до портів румунських портів (Галац і Констанца) та до німецького Регенсбурга. Українське Дунайське пароплавство вже направило пропозиції найбільшим автомобільним перевізникам, йде підготовка до запуску перших рейсів уже найближчими днями. Річкові перевезення флотом УДП – можуть компенсувати перевезення до 5 тисяч вантажівок, зазначив Кубраков.

Друге — Укрзалізниця. Міністр запрошує вантажовласників, вантажовідправників користуватись усіма 15-ма працюючими переходами з європейськими країнами, що дозволить диверсифікувати маршрути й ефективно використовувати наявну прикордонну інфраструктуру. За словами Кубракова, вже запроваджений новий інтермодальний сервіс, який об’єднує перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту. Завдяки йому вже перевезено 50 інтермодальних поїздів у напрямку румунських та польських портів і 155 у напрямку українських, додав міністр.

“Стосовно експорту Українським коридором — ми також працюємо над організаційними та технічними питаннями розширенням пропускної здатності залізничних ліній до морських портів. Тут варто зазначити, що 93% української аграрної продукції йде саме через морські коридори”, — написав Кубраков.

Третє — це збільшення спроможності автомобільних пунктів пропуску. За словами міністра, це процес не швидкий, але над ним послідовно працюють. Кубраков відзначив, що завершується реконструкція пункту пропуску “Рені”, щоб у березні запустити там спільний контроль з Молдовою.

Крім того, за його словами, 23 лютого погодили запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску “Лужанка”, тепер слово за угорськими колегами. Ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн.

З Румунією Україна продовжує говорити про пропуск транспорту з вантажем через “Красноїльск” та запуск порожніх через “Дяківці, пояснив міністр. Також опрацьовуються варіанти збільшення пропускної спроможності “Порубне”, “Дякове” та “Орлівки”. Планується розпочати реконструкцію пасажирського терміналу на “Ужгороді”, щоб розділити потоки транспорту та збільшити пропускну здатність для вантажних.

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів України у Європі та, передусім, у Польщі щодо ситуації на українсько-польському кордоні. За його словами, він доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між двома державами. Зеленський запросив польских прем'єра та президента підтримати цей діалог. Він також звернувся до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь її представник.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. 20 лютого, українські перевізникирозпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".

Цього ж дня на низці пунктів пропуску польські фермери посилили блокаду. Поблизу ПП "Медика-Шегині" протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.