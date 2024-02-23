Лікарку-хірурга центральної районної лікарні, що у селищі Голованівськ Кіровоградської області, яка є членкинею військової лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, підозрюють у сприянні ухилянту уникнути мобілізації за станом здоров’я.

За інформацією речниці обласної прокуратури Наталії Алєксєєнко, лікарку затримали під час одержання грошей. Справу розслідують за частиною 3 статті "Зловживання впливом", а саме "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди". Санкція статті – 3-8 років позбавленням волі з конфіскацією майна.

"За даними слідства, лікарка за неправомірну вигоду у сумі 40 тисяч гривень обіцяла вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо отримання медичного висновку про визнання непридатним ухилянта до проходження військової служби".

Суспільне дізнається позицію підозрюваної під час обрання їй запобіжного заходу.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.