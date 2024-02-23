У Полтаві завершили голосування за логотип для місцевого дендропарку

У Полтаві визначили переможця голосування за логотип для Полтавського міського парку, який називають дендропарком. До цього долучилося понад 250 людей.

Як розповів Суспільному начальник відділу "Полтавський міський парк" Максим Макуха, найбільше голосів люди віддали за варіант логотипу, на якому зображене дерево дуба на тлі герба міста Полтава.

Підсумки голосування за логотип для міського парку. Фото: скриншот із сайту "Е-dem"

Голосування на інтернет-платформі "Е-dem" тривало 10 днів ― із 12 до 22 лютого. За даними з сайту, загалом долучилося 253 людини. Із них 118 підтримали варіант із деревом дуба. Це майже 47% голосів.

Як розповів Максим Макуха, цей ескіз планують доопрацювати.

Нові варіанти логотипів для полтавського дендропарку Фото: Facebook-сторінка М.Макухи Нові варіанти логотипів для полтавського дендропарку Фото: Facebook-сторінка М.Макухи Нові варіанти логотипів для полтавського дендропарку Фото: Facebook-сторінка М.Макухи Нові варіанти логотипів для полтавського дендропарку Фото: Facebook-сторінка М.Макухи

Чому вирішили створити логотип для Полтавського міського парку

Створення логотипу для міського парку ― це перший етап брендування, розповідав раніше Суспільному начальник відділу "Полтавський міський парк" Максим Макуха. Нині триває розробка сайту, а згодом також планують замінити інформаційні таблички на території. Це може привернути увагу полтавців та гостей міста до дендропарку та його розвитку.

Над новим брендуванням працювали два місцевих дизайнери та спеціалістка з Києва. Вони презентували чотири варіанти логотипу, серед яких обрали один.

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