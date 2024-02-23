У Лимані на Донеччині після деокупації восени 2022 року триває робота з відновлення газопостачання. Наразі газовики повернули блакитне паливо 1800 споживачам.

Про це повідомила пресслужба АТ "Донецькоблгаз".

"Розподіл газу — це комплексний процес, де кожна служба має бути задіяна. За два місяці цього року у Лимані ми відновили газ до 121 домоволодіння. Це великий об'єм роботи, враховуючи чисельні "рани" на газопроводах, які залишились після окупації міста", — розказали в газовій компанії.

За інформацією пресслужби, до повномасштабного вторгнення у Лимані було 9500 споживачів газу.

Окрім відновлювальних робіт газовики у місті проводять обстеження газогонів, планові технічні роботи системи газопостачання та виїжджають на ремонтні роботи.

Також за інформацією пресслужби, у Лимані вже працює абонентський відділ. Найбільше звернень від споживачів стосуються підключення газу та оплати послуг.

"Споживачі природного газу можуть відвідати його з понеділка по четвер — з 07:00 до 16:00, у п'ятницю — з 07:00 до 14:45. Отримати консультацію від оператора газового господарства можна і телефоном: (066) 715-77-20", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Лиман та громаду

До вторгнення в Лиманській громаді (це 40 населених пунктів — ред.) жили близько 43 тисяч людей, нині лишилось 5,5 тисяч. В Лимані жили 22 тисячі людей, зараз залишаються 4,5 тисячі.

В окупації місто на навколишні села та селища були понад чотири місяці. 1 жовтня 2022 року Лиман звільнили Сили оборони України.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram