У Полтавській ТГ погодили затвердження меж заказника "Гришків ліс"

У Полтавській громаді оформлять територію ботанічного заказника місцевого значення "Гришків ліс". Рішення 23 лютого підтримали депутати.

На засіданні сесії Полтавської міської ради проєкт рішення про визначення меж заказника підтримали 34 депутати із 38 присутніх. Про це стало відомо із онлайн-трансляції.

До цього проєкт рішення підтримали, зокрема, під час постійної комісії з питань регулювання земельних відносин Полтавської міської ради.

За словами директорки департаменту земельних і водних ресурсів Олени Овчаренко, розроблення проєкту дасть змогу виділити територію заказника. Його орієнтовна площа ― 42 гектари, йдеться у проєкті рішення.

Що відомо про "Гришків ліс"

Створення ботанічного заказника місцевого значення "Гришків ліс" погодили на сесії Полтавської міської ради 15 вересня 2023-го року. Це землі комунальної власності, які не надані у власність чи користування. Ділянку планують під рекреаційне використання та встановлення обмежень, необхідних для збереження флори і фауни. Крім того, цим рішенням назву зеленої зони змінили на "Гришків ліс" замість "Гришкиного лісу". Зелена зона перебуває на балансі комунального підприємства "Декоративні культури".

Як повідомляла раніше заступниця начальника міського управління з питань містобудування та архітектури Наталія Сирота, зелену зону мають перетворити на ботанічний заказник, аби захистити, зокрема, від незаконних вирубок. За її словами, є наукове обґрунтування з переліком цінних рослин та тварин. Цей проєкт рішення підготували за зверненням від обласного департаменту екології.

За словами керівника обласного департаменту екології Сергія Олейнікова, на території Полтавщини є 162 заказники місцевого значення.

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