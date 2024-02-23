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Дефіциту немає, Україна з 23 лютого торгує електроенергією з Угорщиною — Укренерго
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Дефіциту немає, Україна з 23 лютого торгує електроенергією з Угорщиною — Укренерго

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Дефіциту немає, Україна з 23 лютого торгує електроенергією з Угорщиною — Укренерго
Ремонт електромереж. Фото: Суспільне Херсон

Із 23 лютого Україна торгує електроенергією з Угорщиною. Напередодні “Укренерго” провело спільні аукціони на європейській платформі JAO. 22 лютого польський оператор енергосистеми на запит “Укренерго” надавав аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії. В центральному регіоні пошкоджено магістральну лінію електропередачі. Знеструмлень немає.

Про це станом на ранок 23 лютого повідомили в “Укренерго”.

  • Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 363 населений пункт. Є нові пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської областей.
  • В Сумській області через черговий обстріл зі сторони кордону з РФ та пошкодження в мережах обленерго знеструмлені 5 населених пунктів, відновлювальні роботи проводяться в залежності від безпекової ситуації.
  • Через погодні умови знеструмлено на ранок 6 населених пунктів в Чернігівській області.
  • З технічних причин є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

22 лютого, під час повітряної тривоги, в центральному регіоні дією захисту відключилася магістральна повітряна лінія 330 кВт. Причина — пошкодження проводу. Місце пошкодження визначене, працюють дві ремонтні бригади. Знеструмлень споживачів не зафіксовано.

Попри це загальна пропускна здатність високовольтних мереж “Укренерго” достатня для покриття наявного попиту.

Як повідомили в “Укренерго”, електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується. Протягом доби в поточний ремонт вивели один блок на тепловій електростанції.

Зазначається, що через відчутне потепління рівень споживання електроенергії продовжує знижуватись.

Добовий максимум споживання 21 лютого був зафіксований близько 09:00. Його рівень був на 3,2% нижче, ніж у середу, 21 лютого.

Сьогодні, 23 лютого, станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 1 % вище за відповідний показник четверга, 22 лютого.

Вчора завдяки теплій та подекуди сонячній погоді в енергосистемі був профіцит електроенергії. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 11:00 до 16:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1440 МВт*год.

22 лютого “Укренерго” провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office). Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС.

Експорт сьогодні здійснюється зранку і далі протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 2 793 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 295 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, а також в нічні години з Молдови. Загальний обсяг 1018 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 194 МВт.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

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